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Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару
Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала …
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15 октября 2018, 01:27
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Самарский РКЦ «Прогресс» получил нового гендиректора
Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом в своем твиттере сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Соответствующее решение еще во вторник, 26 июня, принял совет директоров предприятия. Информация об этом появилась на следующий день, …
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29 июня 2018, 05:13
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Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»
Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное …
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27 июня 2018, 12:04
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Вторую очередь космодрома Восточный возведет подрядчик «Самара Арены»
Фирма ПСО «Казань», которая строила стадион «Самара Арена», уже через месяц начнет возводить вторую очередь нового космодрома Восточный в Амурской области. Роскосмос получил положительное заключение по проекту стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». Первый запуск запланировали через 3 года. Общий …
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28 мая 2018, 02:58
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
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25 апреля 2018, 11:20
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Адвокаты топ-менеджера РКЦ "Прогресс" оспаривают законность обыска в ее доме
Речь о начальнике финансового управления ракетно-космического центра "Прогресс" Светлане Кирилиной. Напомним, что топ-менеджера и ее коллег подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к хищению у Роскосмоса крупной суммы денег. По предварительным оценкам, речь идет о миллиарде рублей. По версии …
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14 декабря 2016, 09:17
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Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября
Запуск самарской ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-2», запланированный на 23 сентября, перенесен ориентировочно на 1 ноября, сообщает российский Центр управления полетами. Дата носит уведомительный характер, подчеркивают в ЦУПе, окончательное решение - за госкомиссией Роскосмоса. Дополнительные проверки космического аппарата не выявили …
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21 сентября 2016, 04:54
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С космодрома Плесецк запущен самарский "Союз" со спутником “Глонасс”
На космодроме “Плесецк” в Архангельской области состоялся успешный запуск ракеты-носителя “Союз-2.1б” со спутником “Глонасс-М”. Ранее все старты аппаратов ГЛОНАСС проводились с Байконура ракетами тяжелого класса “Протон”. Принятие спутника на управление средствами наземного автоматизированного комплекса запланировано на 15 июня. Напомним, ракеты …
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15 июня 2014, 09:59
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В Роскосмосе появится служба внутреннего контроля
Глава Федерального космического агентства Олег Остапенко распорядился создать новую отраслевую структуру - службу внутреннего контроля Роскосмоса. Спецподразделение займется борьбой с коррупцией и растратами на предприятиях отрасли. Ревизоры получат доступ во все ведомственные организации. Среди них и входящее в Союз машиностроителей …
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11 июня 2014, 02:20
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Очередной запуск самарского «Союза» во Французской Гвиане запланирован на 10 июля
Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома во Французской Гвиане состоится 10 июля, сообщила компания Arianespace, которая обслуживает коммерческие запуски Гвианского космического центра. Носитель выведет на орбиту 4 телекоммуникационных спутника. Напомним, аппараты «Союз» производятся на самарском «ЦСКБ-Прогресс», который входит в одну …
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6 июня 2014, 03:02
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Запуск самарского «Союза» с экипажем МКС прошел успешно
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-13М» благополучно запущена к Международной космической станции, сообщает Роскосмос. Стыковка с МКС состоялась сегодня, 29 мая, в 5:44. На орбиту оправился экипаж в составе командира корабля россиянина Максима Сураева и двух бортинженеров - астронавта …
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29 мая 2014, 03:13
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На космодроме «Байконур» состоялся успешный запуск самарской ракеты «Союз-ФГ»
В ночь на 26 марта с космодрома «Байконур» состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» производства «ЦСКБ-Прогресс». Космический аппарат вывел на орбиту пилотируемый модуль «Союз ТМА-12М» с тремя членами экипажа: космонавтами-испытателями Александром Скворцовым и Олегом Артемьевым и астронавтом NASA Стивеном Свонсоном. Выпускаемые …
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26 марта 2014, 11:35