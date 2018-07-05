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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.

Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным 

5 июля 2018, 09:54
Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями 
4 июля 2018, 03:58
Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); 
4 июля 2018, 02:48
Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу ожидают порядка десяти тысяч болельщиков из Швеции и Англии. Сборные этих стран сыграют на стадионе «Самара Арена» в субботу, 7 июля. Ожидаемое число иностранных туристов сообщили в областном департаменте туризма: 5,5 
4 июля 2018, 01:23
Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре

Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре

В Самаре снова приостановлен фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Фан-площадка на площади Куйбышева не будет работать два дня 4 и 5 июля, так как матчей чемпионата в этот день тоже не будет. Они возобновятся только в пятницу, 6 июля: Уругвай – Франция 
4 июля 2018, 10:12
Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

2 июля на площади Куйбышева пройдут трансляции двух матчей.
2 июля 2018, 09:16
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

7 мая 2018, 12:29
Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре

Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре

Правительство Самарской области опубликовало программу мероприятий, приуроченных к Параду Памяти. Самое торжественное шествие состоится 7 ноября. Именно в этот день 76 лет назад, в 1941-м, в Куйбышеве, который в годы ВОВ стал запасной столицей, был проведен военный парад.

Чреду торжественных мероприятий 

3 ноября 2017, 09:28
Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.

100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше 

3 мая 2017, 04:56
Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Специалисты «Лаборатории Касперского» оценили число ежедневно появляющихся на нашей планете компьютерных вирусов. Оказывается, оно превышает 300 тысяч образцов.
Десять лет назад, по сведениям экспертов компании, это число не превышало 1,4 тысячи. За период с 2006 года угроза поражения персональных компьютеров 

28 сентября 2016, 04:24
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