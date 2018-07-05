6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00. Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену поднимутся участники шоу барабанов LOUD STREET GIRLS.
Также, на пятницу запланированы трансляции двух четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу. В 18:00 начнется игра между сборными Франции и Уругвая. В 22 часа путевку в полуфинал разыграют двое главных претендентов на обладание кубком мира – Бельгия и Бразилия.
После большого футбола по традиции пройдет часовой ди-джей сет.
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