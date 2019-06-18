29 июня в селе Камышла пройдет Всероссийский сельский Сабантуй. В этом году мероприятие станет юбилейным, десятым по счету. Праздничные гуляния стартуют уже в 10:00, в 11:00 начнут работать подворья, а на 11:30 запланировано официальное открытие. Гостей ждут не только выступления местных коллективов, но также артистов из Татарстана и Башкортостана. Также в программу включены конные скачки, спортивные состязания, традиционная борьба «Кэрэш», народные игры, аттракционы, богатая национальная кухня и многое другое.
Также в рамках праздника состоится открытие бюста татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны Энверу Давыдову в честь 100-летия со дня рождения. Торжественная церемония пройдет на центральной площади перед районным домом культуры.
ПРОГРАММА САБАНТУЯ
Подворья Республики Татарстан, Самарской области, Республики Башкортостан
11:00–11:30 – презентация подворий
12:00–17:00 – работа подворий (мастер-классы, угощения национальными блюдами, выступления творческих коллективов и др.)
Главная сцена
11:30 – торжественное открытие Х Всероссийского сельского праздника «Сабантуй». Театрализованный пролог. Приветствия гостей и участников. Фейерверк
12:50–17:00 – концертная программа творческих коллективов и мастеров искусств Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан
16:00–16:15 – награждение Батыра и победителей состязаний по национальной борьбе «Кэрэш»
Выставочные павильоны
10:00–17:00 – работа выставок изделий умельцев народно-художественных промыслов
Детские аттракционы
10:00–17:00 – работа детских аттракционов (карусели, батуты и др.)
Ярмарочный комплекс (за рекой Камышлинка)
10:00–17:00 – продажа блюд национальной кухни, работа кафе и торговля
Борцовский круг
10:00–16:00 – соревнования по национальной борьбе «Кэрэш»
Площадка для национальных игр
12:00–17:00 – спортивные состязания и народные игры
Ипподром
10:00–16:00 – конноспортивные соревнования
16:00–16:30 – выступление творческого коллектива автомотокаскадеров «ТОЛЬЯТТИ ТРЮК»
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