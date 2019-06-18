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Материалы по теме:

100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

Около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня России в Самарской области. Всего в регионе были организованы 50 площадок.

Основные торжества развернулись в Самаре. Специально для них улицу Куйбышева в Самаре перекрыли и сделали пешеходной. Впервые там прошел масштабный квест 

13 июня 2019, 01:05
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, 
11 июня 2019, 08:54
В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором

В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором

12 июня самарцы будут отмечать День России. В этот день в городе будут работать волонтеры. У них можно получить ленточку, раскрашенную в цвета флага нашей страны. Всего к раздаче приготовлены 8 тысяч таких лент. Волонтеры самарского Дома молодежи выйдут на 

10 июня 2019, 03:02
Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Совсем немного времени остается до Дня защитника Отечества, который отмечается в 23 февраля. В Самарской области мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся уже сейчас. В частности, в школах идут тематические классные часы с участием военнослужащих и ветеранов вооружённых сил.

22 и 

20 февраля 2019, 12:43
Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00.  Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену 

5 июля 2018, 01:10
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

7 мая 2018, 12:29
Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре

Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре

Правительство Самарской области опубликовало программу мероприятий, приуроченных к Параду Памяти. Самое торжественное шествие состоится 7 ноября. Именно в этот день 76 лет назад, в 1941-м, в Куйбышеве, который в годы ВОВ стал запасной столицей, был проведен военный парад.

Чреду торжественных мероприятий 

3 ноября 2017, 09:28
Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

В субботу татары всего мира встретили праздник плуга - знаменитый Сабантуй. В Самаре центром его проведения традиционно стал парк Гагарина. Несмотря на проливной дождь, на национальные гуляния туда пришли тысячи самарцев и гостей региона - в том числе, из Татарстана.

Центр 

3 июля 2017, 05:04
В Самарской области в 23-й раз отпразднуют Сабантуй

В Самарской области в 23-й раз отпразднуют Сабантуй

25 июня в 10.00 в парке им. Гагарина г. Самара состоится 23-й областной татарский праздник «Сабантуй», посвященный 125-летию выдающегося поэта и публициста Габдуллы Тукая и 160-летию образования Самарской губернии.

При поддержке Правительства Самарской области организаторами праздника выступили Самарская областная татарская национально-культурная 

24 июня 2011, 04:05
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