|
В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
|
12 ноября 2018, 01:46
|
В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП
|
12 ноября 2018, 01:04
|
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
|
12 ноября 2018, 12:42
|
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
|
12 ноября 2018, 12:04
|
В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов
|
22 октября 2018, 02:16
|
Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»
В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней.
|
18 октября 2018, 09:57
|
Самарцы смогут напрямую летать в Китай
В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать …
|
16 октября 2018, 10:38
|
Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября
Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал.
|
12 октября 2018, 08:45