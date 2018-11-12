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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В областной столице расследуется гибель двух мужчин. В пятницу, 9 ноября, примерно в 12:00 на стройплощадке в микрорайоне Южный город-2 в тепловой камере нашли тела двух рабочих. Следователи по Новокуйбышевску начали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчины 35 и 30 
12 ноября 2018, 01:46
В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В ночь на понедельник, 12 ноября, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 00:40 26-летний водитель ехал на «Лада Приоре» по улице Ларина в сторону улицы Ломоносова. По предварительной версии, по пути автомобилист не пропустил ВАЗ-2110, за рулем «десятки» сидела 
12 ноября 2018, 01:04
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В понедельник, 22 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в 5:43 вылетел рейс в Анталью. По своему расписанию он должен был отправиться в путь еще 16 часов назад, в 13:40 в воскресенье. На борту самолета находились 214 пассажиров. Им заранее сказали 
22 октября 2018, 02:16
Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней. 
 
О старте проекта «Великие имена России» было объявлено 11 октября. 
18 октября 2018, 09:57
Самарцы смогут напрямую летать в Китай

Самарцы смогут напрямую летать в Китай

В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать 
16 октября 2018, 10:38
Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал. 
 
Напомним, масштабный проект о присвоении имен выдающихся соотечественников главным аэроузлам страны был презентован несколько дней назад в Общественной палате России. Вторые имена получат 45 
12 октября 2018, 08:45
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