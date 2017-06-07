Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына Приговор Евгению Кабанову вынес Волжский районный суд. ЧП произошло в январе этого года в поселке Петра-Дубрава в аварийном доме на улице Коммунаров.

У семейной пары случился конфликт. 28-летний мужчина ушел из дома, но уже на следующий день вернулся, чтобы отомстить. …