В Промышленном районе Самары в среду утром задержали 38-летнего мужчину, который пытался ограбить православный храм Кирилла и Мефодия. Как сообщили корреспондентам ТЕРРЫ в региональном управлении Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны вызвал церковный сторож. Он услышал шум из соседнего здания духовно-просветительского центра "Кириллица", затем там сработала сигнализация.
Правоохранители прибыли на место через 3 минуты. Одно из окон центра было открыто, внутри помещения находился мужчина, который собирал ценные вещи. Его задержали. Выяснилось, что это уже ранее судимый самарец. На него завели уголовное дело по статье "Покушение на кражу".
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В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог
В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
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