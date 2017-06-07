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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
 
Подозреваемому 38 лет, в прошлом 

7 июня 2017, 11:14
Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына

Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына

Приговор Евгению Кабанову вынес Волжский районный суд. ЧП произошло в январе этого года в поселке Петра-Дубрава в аварийном доме на улице Коммунаров.
У семейной пары случился конфликт. 28-летний мужчина ушел из дома, но уже на следующий день вернулся, чтобы отомстить. 

6 июня 2017, 03:54
Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Теперь ее будут судить в Автозаводском районном суде Тольятти. На скамье подсудимых оказалась индивидуальный предприниматель Галина Щанина, которую обвиняют в мошенничестве. В деле - 31 эпизод.
По версии следствия, коммерсант в период с 2012-ого по 2015-ый год заключала договоры на 

6 июня 2017, 02:15
Самарского чиновника взяли за взятку

Самарского чиновника взяли за взятку

Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный 

5 июня 2017, 12:41
Подозреваемых в избиении и сожжении заживо военнослужащего заключили под стражу

Подозреваемых в избиении и сожжении заживо военнослужащего заключили под стражу

26 мая в лесополосе поселка Пахарь полицейские обнаружили сгоревший автомобиль. В багажнике машины был обугленный труп...
2 июня 2017, 04:53
Самарского грабителя погубила финансовая грамотность

Самарского грабителя погубила финансовая грамотность

Ограбление на улице Стара-Загоры самарские служители закона раскрыли по банковской карте, которую злоумышленник выронил на месте преступления.
Неоднократно судимый, в том числе, за мошенничество, молодой человек 1985 года рождения, решил попробовать свои силы в грабеже. Поздно вечером на улице Стара-Загора 

26 мая 2017, 10:54
В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

Трое преступников с оружием ограбили полицейских города Акапулько. Стражи порядка ехали на туристическом автобусе в мексиканскую столицу, чтобы провести там выходные.
У транспортного средства в пути произошла поломка. Ей воспользовались притаившиеся в ожидании жертвы рядом с дорогой бандиты. Ни у 

19 мая 2017, 11:32
Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

41-летний злоумышленник, имевший большие материальные проблемы, задумал совершить преступление при помощи газорезательного оборудования.
16 мая 2017, 05:32
Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

По горячим следам в Автограде полицейские распутали коварно организованное разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что злоумышленники причинили 

15 мая 2017, 09:22
В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли древние фрески с изображениями, которые могут быть приняты за НЛО. По словам экспертов, они обнаружили схему звездного неба с загадочными объектами.
Фреска выполнена на потолке гробницы. На ней различимы известные в настоящее время созвездия. 

19 апреля 2017, 09:54
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.

На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, 

2 апреля 2017, 04:18
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