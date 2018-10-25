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Самарская область на 1 месте по количеству заявок из ПФО на «Лидеры России»
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25 октября 2018, 09:22
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Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре
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25 октября 2018, 09:02
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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
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25 октября 2018, 05:49
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В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
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25 октября 2018, 04:53
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Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре
На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. В Куйбышевском районе на нее напал неизвестный, затащил в строительный вагончик и там надругался над ней.
Правоохранители установили точный адрес места преступления и приметы злоумышленника. Через некоторое …
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25 октября 2018, 10:49
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Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения
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24 октября 2018, 11:29
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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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В Тольятти у 72-летнего пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона
В Тольятти силовики нашли в гараже на улице Комсомольской предметы, похожие на боеприпасы и пистолет. Сам бокс принадлежал 72-летнему местному жителю. Все изъятое передали на исследование, и выяснилось - пистолет конструкции Макарова относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию и …
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23 октября 2018, 11:04
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Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам».
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по …
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13 сентября 2018, 12:28
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Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой
6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется …
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6 августа 2018, 12:53
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Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье
Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом …
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30 июля 2018, 05:03
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче
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27 июля 2018, 03:30