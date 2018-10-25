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Материалы по теме:

Самарская область на 1 месте по количеству заявок из ПФО на «Лидеры России»

Самарская область на 1 месте по количеству заявок из ПФО на «Лидеры России»

Завершился прием заявок на новый этап конкурса «Лидеры России», инициированный президентом Владимиром Путиным. За две недели стать его участниками решили более 227 тысяч человек из всех регионов России и 68 стран мира. В Приволжском федеральном округе первое место заняла Самарская 
25 октября 2018, 09:22
Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 09:02
Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей 
25 октября 2018, 04:53
Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре

Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре

На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. В Куйбышевском районе на нее напал неизвестный, затащил в строительный вагончик и там надругался над ней.

Правоохранители установили точный адрес места преступления и приметы злоумышленника. Через некоторое 

25 октября 2018, 10:49
Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую обвиняли в нападении на мужа. Она стала фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Во время судебного заседания выяснилось, что женщина напала на 
24 октября 2018, 11:29
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
В Тольятти у 72-летнего пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона

В Тольятти у 72-летнего пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона

В Тольятти силовики нашли в гараже на улице Комсомольской предметы, похожие на боеприпасы и пистолет. Сам бокс принадлежал 72-летнему местному жителю. Все изъятое передали на исследование, и выяснилось - пистолет конструкции Макарова относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию и 
23 октября 2018, 11:04
Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»

Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам». 
 
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 
13 сентября 2018, 12:28
Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
6 августа 2018, 12:53
Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом 
30 июля 2018, 05:03
Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
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