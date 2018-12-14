3
18
31
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице 
14 декабря 2018, 08:48
Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му 
13 декабря 2018, 08:57
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В областной столице раскрыли преступление, которое произошло 19 лет назад. Еще 13 января 1999 года в подъезде дома на улице Победы обнаружили тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что перед смертью она выпивала с неким мужчиной, но выйти 
13 декабря 2018, 11:25
«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»

«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»

Житель Тольятти обратился в полицию и рассказал, что когда он уезжал из города, с неохраняемой парковки у дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе неизвестный похитил его «ГАЗель». Оперативно-следственная группа осмотрела место происшествия, установила и опросила свидетелей. Выяснилось, что 
13 декабря 2018, 10:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх