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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа
Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице …
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14 декабря 2018, 08:48
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Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля
Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му …
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13 декабря 2018, 08:57
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В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности
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13 декабря 2018, 11:25
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«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»
Житель Тольятти обратился в полицию и рассказал, что когда он уезжал из города, с неохраняемой парковки у дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе неизвестный похитил его «ГАЗель». Оперативно-следственная группа осмотрела место происшествия, установила и опросила свидетелей. Выяснилось, что …
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13 декабря 2018, 10:44