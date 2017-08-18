Как уже сообщала "ТЕРРА", мальчиков 12 и 14 лет накануне днем там сбил поезд. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, подростки видели идущий навстречу грузовой поезд, но не заметили пассажирский, который приближался сзади. Трагедии избежать не удалось, не смотря на то, что оба машиниста подавали предупредительные сигналы, и было применено экстренное торможение. Сейчас следователи по факту проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. После этого уже будет принято процессуальное решение. Известно, что в том месте на железнодорожных путях, где находились дети, не было пешеходного перехода.