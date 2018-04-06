|
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 01:11
|
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 11:49
|
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
|
6 апреля 2018, 10:59
|
79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору в Тольятти
|
5 апреля 2018, 03:12
|
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
|
5 апреля 2018, 11:10
|
Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
|
19 марта 2018, 10:25
|
В Самаре произошел пожар в доме на Красноармейской
|
2 июня 2015, 10:01
|
Из-за ДТП в Самаре блокировано движение по ул. Красноармейской
|
2 декабря 2014, 11:29