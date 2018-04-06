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Материалы по теме:

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».

Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра 
6 апреля 2018, 10:59
79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

В Тольятти на Лесопарковом шоссе в среду,  4 апреля, в 13 часов произошло ДТП - 79-летний водитель на иномарке врезался в контактную 
5 апреля 2018, 03:12
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» 

19 марта 2018, 10:25
В Самаре произошел пожар в доме на Красноармейской

В Самаре произошел пожар в доме на Красноармейской

В Интернете появилось снятое очевидцами видео пожара, произошедшего в Самаре в четырехэтажном доме №106 по ул. Красноармейской вечером в понедельник, 1 июня. По информации МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Площадь горения составила 0,5 квадратного метра. К месту ЧП было 
2 июня 2015, 10:01
Из-за ДТП в Самаре блокировано движение по ул. Красноармейской

Из-за ДТП в Самаре блокировано движение по ул. Красноармейской

В 11 часов утра  2 декабря на ул. Красноармейской около дома №104 столкнулись "Рено Логан" и "Лада Калина". В настоящий момент временно блокировано движение в сторону города. Жертв нет.
2 декабря 2014, 11:29
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