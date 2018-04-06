79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти В Тольятти на Лесопарковом шоссе в среду, 4 апреля, в 13 часов произошло ДТП - 79-летний водитель на иномарке врезался в контактную … В Тольятти на Лесопарковом шоссе в среду, 4 апреля, в 13 часов произошло ДТП - 79-летний водитель на иномарке врезался в контактную