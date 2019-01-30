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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре «заминировали» несколько больниц

В Самаре «заминировали» несколько больниц

29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической 

29 января 2019, 12:44
Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен

Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен

29 января состоялось пленарное заседание Самарской Губернской Думы, на котором присутствовал глава региона Дмитрий Азаров. На нем был поднят и так называемый «газовый вопрос». В общественные приемные депутатов поступила масса обращений от граждан, связанных с тем, что они могут получить 

29 января 2019, 11:56
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

В ночь на 25 октября в Самаре произошло крупное ЧП. В частном доме на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города произошел сильнейший взрыв. Ударная волна оставила от постройки только груду кирпичей.

По информации СУ СК РФ по Самарской 
25 октября 2018, 06:32
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Утром, 23 октября жители Куйбышевского района сильно удивились, увидев человека, просившего милостыню на обочине дороги. Несмотря на холод, он стоял на улице абсолютно голый. Только на ногах его были бинты. Правой рукой бедолага опирался на костыль. Судя по фото в 

23 октября 2018, 03:47
«Газпром» объявил охоту на самарских должников

«Газпром» объявил охоту на самарских должников

Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для 

25 мая 2018, 04:58
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

Утром 24 мая ЧП произошло в микрорайоне Крутые Ключи. В 7:58 на третьем этаже доме на бульваре Финютина прогремел взрыв, а после этого начался пожар. На место прибыли 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. Они эвакуировали жильцов здания и приступили 
24 мая 2018, 11:58
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