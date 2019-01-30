В эти минуты в Самаре идет пресс-конференция, посвященная так называемому «газовому вопросу». Напомним, вчера губернатор Дмитрий Азаров сообщил о том, что между поставщиками «голубого топлива» достигнута договоренность о том, что плату за газ с населения будет получать «Газпром межрегионгаз Самара», а за его транспортировку и
обслуживание оборудования – «Средневолжская газовая компания».
Сейчас идет процесс передачи абонентской базы. Ведутся переговоры по переходу специалистов абонентских отделов из СВГК в «Межрегионгаз».
При этом отмечается, что необходимости срочного перезаключения договоров на оказание услуг нет. Процесс будет идти в течение всего года. При этом средства от граждан, поступившие в виде аванса, будут переданы от СВГК «Межрегионгазу» вместе с данными абонентской базы.
|
В Самаре «заминировали» несколько больниц
29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической …
|
29 января 2019, 12:44
|
Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен
|
29 января 2019, 11:56
|
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре
Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая …
|
10 декабря 2018, 04:29
|
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре
|
25 октября 2018, 06:32
|
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
|
24 октября 2018, 10:31
|
Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре
|
23 октября 2018, 03:47
|
«Газпром» объявил охоту на самарских должников
Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для …
|
25 мая 2018, 04:58
|
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
|
24 мая 2018, 11:58
Мы Вам перезвоним!