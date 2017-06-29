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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

17-летний юноша, который пропал в понедельник, найден мертвым. Информация об этом опубликована администрацией самарского поискового отряда добровольцев «Лиза Алерт».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 26 июня, подросток ушел из дома на улице Мяги и не вернулся. Близкие пропавшего 
29 июня 2017, 09:33
Марокканский подросток проехал более 200 км под автобусом, чтобы попасть в Испанию

Марокканский подросток проехал более 200 км под автобусом, чтобы попасть в Испанию

Подросток из марокканского города Тетуан смог пробраться в Европу под днищем автобуса, ехавшего из Танжера в Севилью. Транспортное средство было в пути более четырех часов, преодолев 230 км, включая паромную переправу через Гибралтарский пролив.
Юный марокканец на протяжении всего путешествия 

28 июня 2017, 03:28
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
В Самаре на улице Мяги исчез подросток

В Самаре на улице Мяги исчез подросток

Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.

«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен 
27 июня 2017, 11:36
Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд

Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд

В воскресенье, 25 июня, в Сызрани погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань». Трагедия произошла около 2 часов дня на переходе через железнодорожные пути между улицами Камышинской и Кудрявцева. По предварительным данным, подросток пропустил товарный состав, сел на 

26 июня 2017, 12:41
16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

На месте происшествия нашли целлофановый пакет и 
24 июня 2017, 02:11
12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

Сегодня, 24 июня, на федеральной трассе «М-5 Урал» неподалеку от села Печерское Сызранского района произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Toyota, сообщает ГУ МВД о Самарской области.

По версии полиции, примерно в 04:30 на 922 км М-5 водитель 
24 июня 2017, 01:41
Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком

Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком

Болельщик в Астраханской области повредился рассудком после просмотра одного из матчей Кубка конфедераций, рассказывают региональные информагентства. Трансляция произвела на него настолько сильное впечатление, что сначала мужчина принялся рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, далее стал колотить себя гантелью по голове, 

22 июня 2017, 02:07
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Утром 31 октября в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет АН-26 ракетно-космического центра «Прогресс», который следовал из Самары на Байконур. На борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали технические неполадки одного из двигателей. Приземление прошло 

31 октября 2016, 03:55
В казанском лицее начал преподавать первый в РФ робот-учитель

В казанском лицее начал преподавать первый в РФ робот-учитель

Робот-учитель появился в казанском IT-лицее КФУ. Сделанное по образу Евы из мультфильма «Валли» устройство станет преподавать информатику и робототехнику.
Отечественный робот получил имя в честь своего прототипа. Директор лицея Тимербулат Самерханов уверен, что новшество поможет заинтересовать учеников в таких сложных 

6 октября 2016, 05:40
Fly Dubai возобновит авиарейсы из Самары

Fly Dubai возобновит авиарейсы из Самары

Авиакомпания Fly Dubai объявила о возобновлении полетов из Самары и Казани. В графике международного аэропорта «Курумоч» уже заявлены перелеты в Дубай с 28 сентября по 26 октября по средам и со 2 по 23 октября - по воскресеньям. Представители авиаперевозчика 

23 сентября 2016, 05:34
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