17-летнего самарского подростка, которого волонтеры искали с понедельника, нашли мертвым в Казани. Его тело было обнаружено на железнодорожных путях.
Молодой человек ушел из дома на улице Мяги после субботнего выпускного вечера в школе. Взял родительские 40.000 рублей и оставил записку, что не хочет больше вместе жить. Известно, что он доехал на такси за 10.000 рублей до столицы Татарстана. Там его следы терялись. По факту смерти подростка сейчас проводится проверка.
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