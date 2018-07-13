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Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области
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13 июля 2018, 10:35
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Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани
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13 июля 2018, 08:13
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Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани
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12 июля 2018, 05:28
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«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти
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12 июля 2018, 04:47
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С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре
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12 июля 2018, 03:44
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области
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11 июля 2018, 10:42
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6 детей потерялись в июле на пляжах Самары
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11 июля 2018, 05:50
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Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре
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11 июля 2018, 01:54