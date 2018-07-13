Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани На дорогах Сызрани появились муляжи детей. Первый из них был установлен у пешеходного перехода около дома № 22 на проспекте 50 лет Октября, а второй — у ФОК «Надежда». Оказалось, что идея возникла у представителей Госавтоинспекции, а воплотила ее в …