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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Напомним, что 14 
13 сентября 2018, 02:35
Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его 

12 сентября 2018, 01:28
Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

В эти минуты Александр Хинштейн, одержавший победу на довыборах в Госдуму по избирательному округу № 158, проводит пресс-конференцию для журналистов. По его словам, явка на голосование, составившая 44,05%, стала самой высокой среди регионов страны, в которых проводились довыборы. В целом, 
10 сентября 2018, 04:44
Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Перед судом в Самаре предстанет местный житель, который выдавал себя за  полицейского и похищал деньги у тестя. В мошенничестве подозревается 29-летний молодой человек.

По версии следствия, с 2013 года парень жил с девушкой, с которой у них родился совместный 
4 сентября 2018, 09:45
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
«Сегодня задержаны новые «оборотни»: старший оперуполномоченный УЭБиПК Тольятти Решетов (700 тысяч рублей) и 
9 августа 2018, 11:12
Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил предыдущее руководство региона в самовольном изменении проекта стадиона «Самара Арена». По его словам, это привело к удорожанию объекта с 13 до 19 миллиардов рублей.

«Площадь «Самара Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались 

24 июля 2018, 11:04
Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-руководитель СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Оно касается подготовки к крупному хищению песка. Оперативники не исключают, что Мязитов - возможный сообщник Алексея Зюмлина, которого считают организатором теневого бизнеса по 
29 сентября 2017, 07:46
Реналь Мязитов сдал свои посты в СОФЖИ и управлении капстроительства

Реналь Мязитов сдал свои посты в СОФЖИ и управлении капстроительства

Реналь Мязитов покинул посты руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки, а также регионального Управления капитального строительства. Сейчас его обязанности в обеих структурах исполняют заместители. Причина ухода официально не сообщается.

Не исключено, что это может быть связано с уголовным преследованием в 

14 сентября 2017, 11:16
СОФЖИ готов достроить в Самаре дома для дольщиков компании «Монтэк»

СОФЖИ готов достроить в Самаре дома для дольщиков компании «Монтэк»

Самарский областной фонд жилья и ипотеки готов начать достройку двух домов для дольщиков компании «Монтэк». Такое заявление в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» сделал Реналь Мязитов (на фото), исполнительный директор СОФЖИ.

«Мы являемся застройщиками двух проблемных объектов обманутых дольщиков. Это 

27 июня 2014, 11:12
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