Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы, в которых изложена суть претензий к подозреваемому.
Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного дела стал договор, который Реналь Мязитов заключил между СОФЖИ и фирмой ООО "ТОП-Строй" в сентябре 2015 года. Фонд купил участок площадью 25,92 тыс. кв. м с 15 нежилыми постройками, расположенный в районе улиц Кутякова и Максима Горького в Самаре. Ранее эта площадка принадлежала «Самарскому заводу клапанов». Сумма сделки составила 200 миллионов рублей. При этом непосредственно земля досталась фонду за 150 миллионов рублей. Уже после оформления сделки Мязитов провел оценку объектов. Она показала, что реальная их рыночная стоимость составляет 89,15 миллиона рублей. Назначенный на место Реналя Мязитова Сергей Кандаков, узнав об этом, обратился в полицию. Экс-руководителю СОФЖИ вменяется в вину то, что, зная о реальной стоимости земли и строений, он ничего не предпринял для изменения условий заключенного договора. Минимальный ущерб от действий Мязитова оценивается в 60,8 миллиона рублей.
Напомним, о возбуждении уголовного дела против Реналя Мязитова стало известно 12 сентября. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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