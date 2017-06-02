Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
Будет представлен новый состав бэк-вокалисток. Колорита в звучание добавят национальный дудук, саксофон-тенор и усиленная группа клавишных. Напомним, это будет новая шоу-программа "The Anthology Of Blues", презентованная в честь Дня первой республики.
ВНИМАНИЕ! Концерт можно будет увидеть в режиме онлайн. Трансляция по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=qrVMvySdgLw
Подробности - http://www.trkterra.ru/news/3-iyunya-v-stolice-armenii-sostoitsya-koncert-izvestnogo-kollektiva-dblack-blues-orchestra
Начало в 18:00, 3 июня, суббота.
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