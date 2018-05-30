В Самаре благоустройством кладбищ займется муниципальное предприятие «Жиллидер», говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявлял другой МУП – «Спецкомбинат ритуальных услуг». Цена контракта - 6 миллионов рублей. Согласно техзданию, подрядчик обязуется следить за чистотой на 19 городских погостах до 30 ноября текущего года. В основном в обязанности исполнителя будет входить сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок. По мнению экспертов, вопрос о том, где хоронить, станет в ближайшие годы одним из самых острых для властей областного центра. На самарских кладбищах мест для новых погребений уже практически не осталось. Спасти ситуацию может строительство нового крематория на территории кладбища «Рубежное». Но на прошлой неделе прокуратура отменила разрешение на его сооружение. Надзорное ведомство выявило нарушения при подготовке проекта. Какие именно - не уточняется. Проверка была организована после протестов местных жителей, которые выступили резко против крематория. По оценкам экспертов, его строительство позволило бы экономить городской казне более 100 миллионов рублей в год. Каждый день в Самаре умирает в среднем 45-50 человек.
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226 тысяч рублей на грамоты и благодарности потратят в Самарской области
В Самарской области потратят 226 тысяч рублей на поставку почетных грамот и благодарностей губернатора. Соответствующий тендер разместило областное казенное учреждение ''Служба эксплуатации зданий и сооружений''. Всего нужно изготовить 2700 бланков. Из них по 1 тысяче благодарностей и почетных грамот, 700 …
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16 мая 2018, 09:01
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Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре
В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.
«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от …
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25 апреля 2018, 01:32
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Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре
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18 апреля 2018, 01:48
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За зимнее содержание семи дорожных объектов Самары заплатят 630 млн рублей
В Самаре потратят 630 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Речь идет о семи объектах: Московское шоссе, Волжское шоссе, Красноглинское шоссе, Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Кировский мост. Согласно техзаданию, подрядчику …
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29 декабря 2017, 02:42
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В Самаре 12 млн рублей потратят на охрану театра оперы и балета
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11 декабря 2017, 10:00
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В Самаре создадут ресурс для интерактивного общения с правительством
В Самарской области появится ресурс для интерактивного общения населения с правительством региона, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поможет запустить "электронно-коммуникационную платформу", объявил Департамент управления делами губернатора. Цена контракта - 24 миллиона рублей. Согласно техзаданию, …
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20 ноября 2017, 09:04
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«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил
Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
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29 августа 2017, 10:12
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В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище
Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
На месте пожара работали пожарные с двумя …
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9 августа 2017, 10:01