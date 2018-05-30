226 тысяч рублей на грамоты и благодарности потратят в Самарской области В Самарской области потратят 226 тысяч рублей на поставку почетных грамот и благодарностей губернатора. Соответствующий тендер разместило областное казенное учреждение ''Служба эксплуатации зданий и сооружений''. Всего нужно изготовить 2700 бланков. Из них по 1 тысяче благодарностей и почетных грамот, 700 …