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Самарский космонавт Олег Кононенко установил «умную полку» на МКС
Самарский космонавт Олег Кононенко установил на Международной космической станции «умную полку». Конструкция представляет собой устройство с возможностью считывания радиометок, которые будут крепиться к оборудованию и различным предметам, прибывающим на станцию. Полка похожа на шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся …
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16 января 2019, 11:40
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В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции
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15 января 2019, 09:44
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Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде
В Арбитражный суд поступил еще один иск, который касается долгого хозяйственного спора. Представители сети гипермаркетов «Ашан» хотят добиться расторжения договора с владельцем торгового центра «Московский» в Самаре. Заседание суда назначено на конец января. Как уже сообщала «ТЕРРА», французский ритейлер еще …
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15 января 2019, 03:01
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На Мехзаводе в Самаре нашли схрон с оружием, патронами и героином
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15 января 2019, 01:18