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Материалы по теме:

Самарский космонавт Олег Кононенко установил «умную полку» на МКС

Самарский космонавт Олег Кононенко установил «умную полку» на МКС

Самарский космонавт Олег Кононенко установил на Международной космической станции «умную полку». Конструкция представляет собой устройство с возможностью считывания радиометок, которые будут крепиться к оборудованию и различным предметам, прибывающим на станцию. Полка похожа на шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся 
16 января 2019, 11:40
В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции

В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции

Итоги работы подвели в региональном управлении Следственного комитета России. Здесь отметили 8 лет со дня образования ведомства. Вообще же свою историю следственные органы ведут еще с петровских времен. За несколько столетий их многократно реструктуризировали, объединяя то с МВД, то с 
15 января 2019, 09:44
Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде

Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде

В Арбитражный суд поступил еще один иск, который касается долгого хозяйственного спора. Представители сети гипермаркетов «Ашан» хотят добиться расторжения договора с владельцем торгового центра «Московский» в Самаре. Заседание суда назначено на конец января. Как уже сообщала «ТЕРРА», французский ритейлер еще 
15 января 2019, 03:01
На Мехзаводе в Самаре нашли схрон с оружием, патронами и героином

На Мехзаводе в Самаре нашли схрон с оружием, патронами и героином

Стало известно, что в областной столице, в поселке Мехзавод, сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием и боеприпасами. Он располагался в земле, у ствола дерева. 17 декабря оттуда изъяли обрез ружья импортного производства, 120 патронов различного калибра, а также 5,33 г 
15 января 2019, 01:18
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