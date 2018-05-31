Самара попала в ТОП-10 городов России с самыми большими заработками фрилансеров. Рейтинг подготовили специалисты портала Avito. По их данным, каждый сотрудник на удаленке зарабатывает в среднем по 45 тысяч рублей. Сферы деятельности вполне традиционны - в основном они связаны с компьютером: программисты, дизайнеры, верстальщики, специалисты по интернет-продвижению продукции. Задания для них могут быть совершенно разные, например, "составить маркетинг-план", "разработать техзадание системы управления франшизами", убрать "баги" на сайте или даже "настроить через тимвьюер принтер". На первом месте по уровню зарплат фрилансеров - Москва: там они могут заработать до 58 тысяч рублей в месяц. Екатеринбург - второй. На третьем месте - Уфа.
|
В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»
Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному …
|
30 мая 2018, 06:58
|
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
|
22 мая 2018, 05:36
|
В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, …
|
22 мая 2018, 10:43
|
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями …
|
22 мая 2018, 07:40
|
Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов
Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди …
|
3 мая 2018, 07:00
|
Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
|
23 апреля 2018, 07:58
|
Названо место Самары в рейтинге зарплат
|
14 апреля 2018, 08:53
|
Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком
В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафиксирован …
|
16 марта 2018, 05:02