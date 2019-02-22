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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 
22 февраля 2019, 01:21
Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия

Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия

Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Самары Александр Андриянов рассказал о событиях, которые предшествовали появлению гроба с покойником у здания областного правительства. По его словам, индивидуальный предприниматель, которому поручили проведение похорон, обратился в МКУ «Ритуал» за направлением 
22 февраля 2019, 12:59
Власти Самары сообщили подробности инцидента с гробом у здания областного правительства

Власти Самары сообщили подробности инцидента с гробом у здания областного правительства

Сегодня в пресс-центре городской администрации состоялся брифинг руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Александра Андриянова по поводу вчерашней истории с привозом гроба с покойником к зданию регионального правительства. Это сделала бывшая гражданская жена умершего после конфликта с 
22 февраля 2019, 12:09
Пенсионный фонд пригласил умершую женщину за пособием на ее же погребение

Пенсионный фонд пригласил умершую женщину за пособием на ее же погребение

Самарец Николай Балыков рассказал в своем Facebook о письме, которое поступило ему от Пенсионного фонда. 20 мая у него умерла теща. На днях же, как пишет мужчина, родственникам умершей поступило письмо от ПФР, в котором женщину пригласили получить социальное 
20 ноября 2018, 02:49
До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

Как установили сотрудники полиции, к которым обратилась молодая женщина, в тот день семья хоронила бабушку. После кладбища близкий круг родственников отправился на квартиру умершей, чтобы там помянуть ее. После того, как все разошлись, девушка обнаружила пропажу своего мобильника за 20 
16 декабря 2017, 04:57
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