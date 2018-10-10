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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных
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10 октября 2018, 04:25
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В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска
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10 октября 2018, 03:09
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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
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10 октября 2018, 02:44
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В Новокуйбышевске обсудят проект пристроя для театра-студии «Грань»
В Новокуйбышевске продолжаются работы по проектированию пристроя здания для театра-студии «Грань». На 29 января назначены публичные слушания, на которых обсудят дальнейшую судьбу этого сооружения, сообщает gorodnsk63.ru.
Отмечается, что первый проект пристроя обсуждался еще в мае. Но тогда никаких …
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25 января 2018, 06:38