Самарский департамент строительства и архитектуры возглавила Елена Бондаренко, которая ранее работала замом начальника данного ведомства. Бывшему руководителю структуры Сергею Рубакову заявление об увольнении подписали в конце прошлой недели. В связи с тем, что с июня 2017-го он находится под домашним арестом как подозреваемый в «предложении посредничества во взяточничестве».
Как уже сообщала «ТЕРРА», Рубакова задержали по заявлению Реналя Мязитова, возглавлявшего тогда СОФЖИ. У последнего возникли проблемы в рамках расследования дела по факту незаконного получения субсидий ГУП «Стройконтроль», которое Мязитов возглавлял в 2012-2013 годах. Он попросил помочь в их решении Рубакова и даже выразил готовность дать 2,5 миллиона рублей для некоего ответственного лица. Деньги передавались в ресторане «Паровоз» на улице Максима Горького уже под контролем оперативников ФСБ. Рубакова тут же задержали, а Мязитов проработал на своих должностях чуть больше 3 месяцев и уволился. Мы следим за развитием событий.
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