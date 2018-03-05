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Материалы по теме:

Рубакову продлили домашний арест

Рубакову продлили домашний арест

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Напомним, его обвиняют сразу по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и посредничество во взятке. По версии следствия 30 мая этого года Рубаков, находясь на рабочем 

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На руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета. На этот раз ему вменяется 4 часть 159 статьи уголовного кодекса - мошенничество. По версии следствия 30 мая этого года Рубаков, находясь на рабочем 

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Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков останется под домашним арестом. В среду суд Самарского района удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой, и продлил действие меры пресечения на месяц до 3 сентября. Связано это с тем, что на тот же срок продлено 
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Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
Как уже сообщала «ТЕРРА», руководитель самарского городского департамента градостроительства Сергей Рубаков проведет два месяца под домашним арестом. Такую меру пресечения в этот понедельник, 5 июня, ему 

6 июня 2017, 02:51
Квартал «Космопорта» в Самаре ждет новая планировка

Квартал «Космопорта» в Самаре ждет новая планировка

В квартале у самарского торгового центра «Космопорт» произойдут изменения. Подготовкой документации по планировке этой территории займется структура, подконтрольная бизнесмену Виктору Суркову – «Виктор и Ко Мега Парк». Соответствующее распоряжение опубликовано департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара. Как говорится в 
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В Самаре продолжается капитальный ремонт двух школ. В одной из них - №35 на улице Блюхера - работы в самом разгаре. Уже заменены перекрытия между этажами, произведено полное остекление, сейчас идут фасадные и кровельные работы. Напомним, это учебное заведение закрыли 

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Чиновникам не удалось взыскать с проектировщиков ул. Луначарского 1,5 млн рублей

Областной арбитражный суд частично удовлетворил иск департамента строительства Самары к компании "ГипроДорНИИ" за нарушение сроков выполнения работ по проекту реконструкции улицы Луначарского. Ведомство требовало взыскать более 1,5 млн рублей, однако арбитраж обязал компанию вернуть только 130 тысяч. Как уже сообщала 

26 ноября 2013, 04:46
В Самаре расширят автопарковку у набережной на ул. Горького

В Самаре расширят автопарковку у набережной на ул. Горького

По информации городского Департамента строительства и архитектуры, в рамках реконструкции самарской набережной стартовали работы по расширению автопарковки. Речь идет о площадке вдоль улицы М. Горького на участке от ул. Некрасовской до ул. Л. Толстого. Планируется, что на парковке можно будет 

26 июля 2013, 03:58
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