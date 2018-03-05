В Самаре объявлены сроки окончания капремонта в школах №35 и №81 В Самаре продолжается капитальный ремонт двух школ. В одной из них - №35 на улице Блюхера - работы в самом разгаре. Уже заменены перекрытия между этажами, произведено полное остекление, сейчас идут фасадные и кровельные работы. Напомним, это учебное заведение закрыли …