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В Самаре будут работать археологи из Венгрии
В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель …
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11 июня 2019, 09:33
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На Красной Глинке в Самаре утонул подросток
В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой …
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11 июня 2019, 09:24
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В День России для самарцев приготовили грандиозный квест
В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, …
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11 июня 2019, 08:54
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В Самаре тушили сараи на Печерской
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11 июня 2019, 08:24
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В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором
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10 июня 2019, 03:02
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Дорожные камеры предлагают устанавливать на самых аварийных участках дорог
В России может измениться методика расстановки дорожных камер видеонаблюдения. Минтранс предлагает в первую очередь монтировать их в тех местах, где чаще всего случаются аварии. В случае, если эта инициатива пройдет согласование в профильных ведомствах, ее закрепят на законодательном уровне. Сейчас …
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10 июня 2019, 11:52
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Текущая рабочая неделя будет короткой
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10 июня 2019, 10:57
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В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького
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7 июня 2019, 05:11
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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Очередной провал: на Ново-Вокзальной просел асфальт
«Дорожные черви» продолжают «пожирать» дороги в Самаре. Теперь стало известно о провале на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Из-за нее оказалось затруднено движение по одной из полос проезжей части. Сама яма уже огорожена сигнальными лентами.