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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

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В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

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11 июня 2019, 08:54
В Самаре тушили сараи на Печерской

В Самаре тушили сараи на Печерской

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10 июня 2019, 03:02
Дорожные камеры предлагают устанавливать на самых аварийных участках дорог

Дорожные камеры предлагают устанавливать на самых аварийных участках дорог

В России может измениться методика расстановки дорожных камер видеонаблюдения. Минтранс предлагает в первую очередь монтировать их в тех местах, где чаще всего случаются аварии. В случае, если эта инициатива пройдет согласование в профильных ведомствах, ее закрепят на законодательном уровне. Сейчас 
10 июня 2019, 11:52
Текущая рабочая неделя будет короткой

Текущая рабочая неделя будет короткой

Наступившая рабочая неделя будет для жителей страны короткой. В среду, 12 июня, будет отмечаться День России. В связи с праздником всех ожидает дополнительный выходной.

Следующая короткая неделя будет ждать россиян только поздней осенью. Все будут отдыхать со 2 по 4 ноября 

10 июня 2019, 10:57
В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, в столице 63-го региона будет проходить фестиваль набережных «ВолгаФест- 2019». На этот раз его площадкой станет первая очередь набережной. С 09:00 до 23:00 8 и 9 июня будет перекрыто дорожное движение на участке 
7 июня 2019, 05:11
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

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Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность 
5 июня 2019, 02:57
Очередной провал: на Ново-Вокзальной просел асфальт

Очередной провал: на Ново-Вокзальной просел асфальт

«Дорожные черви» продолжают «пожирать» дороги в Самаре. Теперь стало известно о провале на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Из-за нее оказалось затруднено движение по одной из полос проезжей части. Сама яма уже огорожена сигнальными лентами.