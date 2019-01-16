Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.
Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных сборах в Арабских Эмиратах.
Все началось с того, что один из местных "Телеграм"-каналов опубликовал документы повестки заседания совета директоров футбольного клуба. Выяснилось, что за победу над командой любого уровня всем тренерам самарского футбольного клуба полагается премия в 1 миллион 700 тысяч рублей. Если же сыграли вничью, премия — 1 млн рублей. И это помимо основной зарплаты.
Достоверность данной информации уже подтвердил вице-спикер Самарской губдумы либерал-демократ Александр Степанов: «Не только тренеры получают там такие зарплаты, но и множество директоров, притом что на самарской земле их можно встретить лишь в день матча. Так вот, зарплата одного лишь спортивного директора — 1,1 млн в месяц!»
Годовой бюджет «Крыльев» превышает 1 миллиард рублей. Глава региона Дмитрий Азаров давно говорит о том, что по-хорошему содержать этот клуб должны бизнесмены, а не местное правительство, но пока желающих это сделать недостаточно для того, чтобы покрыть все расходы команды.
И это неудивительно. Например, со слов главы регионального минспорта Дмитрия Шляхтина, самый дорогой игрок "Крыльев" — Молло — получал 65 тысяч евро в месяц. У Виталия Денисова, арендованного у «Локомотива», если верить опубликованным документам, оклад равен 1 миллиону рублей чистыми.
В 2016 году данные о зарплатах футболистов обнародовал Госфинконтроль. Например, бывший капитан команды Иван Таранов получал зарплату в 2 миллиона 975 тысяч рублей, форвард Сергей Корниленко - 3 миллиона 920 тысяч, а нападающий Берат Садик — 2 миллиона 650 тысяч рублей.
Это выше, чем суммарные расходы на зарплату персонала ряда областных детско-юношеских спортивных школ. Но если сравнивать с другими клубами Премьер-лиги, уровень доходов самарских футболистов можно назвать средним. Звёзды «Зенита», «Спартака» и «Локомотива», к примеру, получают в 5-6 раз больше.
|
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
|
15 января 2019, 09:58
|
Золотая ракета "Енисей"
Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют …
|
11 января 2019, 11:06
|
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке
Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора …
|
10 января 2019, 05:25
|
Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре
|
10 января 2019, 04:11
|
«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года
|
9 декабря 2018, 09:39
|
«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко
Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.
Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. …
|
26 ноября 2018, 05:00
|
«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России
|
1 ноября 2018, 10:39
|
«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева
Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.
Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. …
|
22 октября 2018, 04:08
|
Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа
Церемония вручения Шнобелевских премий за наиболее абсурдные научные достижения и нестандартные идеи — Ig Nobel Prize — состоялась в Гарвардском университете в штате Массачусетс. В частности, один из необычных призов получил коллектив специалистов Цюрихского университета, доказавший, что игра на музыкальном …
|
15 сентября 2017, 12:01
|
По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства
Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
|
27 апреля 2017, 04:58
|
750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.
Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят …
|
17 апреля 2017, 04:42
|
АвтоВАЗ обещает всем рабочим премию по итогам 2014 года
По итогам успешной работы над качеством автомобилей в этом году все сотрудники тольяттинского завода получат премию. Кроме менеджеров. Об этом заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссон сегодня, 12 декабря.
|
12 декабря 2014, 04:44