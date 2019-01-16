8 декабря в рамках заключительного в этом году, 17-го тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Матч проходил на стадионе «Самара Арена».

Единственный гол в игре был забит на 11-й минуте. После фола на Мирале Самарджиче судья назначил пенальти в …