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Материалы по теме:

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
Золотая ракета

Золотая ракета "Енисей"

Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют 
11 января 2019, 11:06
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
10 января 2019, 05:25
Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Стало известно, сколько стоит самая статусная квартира на вторичном рынке областной столицы. За шестикомнатное «гнездышко» потенциальному владельцу придется отдать 32 млн рублей.

На втором месте по цене двухуровневая квартира площадью 221 м² в доме клубного типа. Она состоит из 
10 января 2019, 04:11
«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

8 декабря в рамках заключительного в этом году, 17-го тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Матч проходил на стадионе «Самара Арена».

Единственный гол в игре был забит на 11-й минуте. После фола на Мирале Самарджиче судья назначил пенальти в 

9 декабря 2018, 09:39
«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.

Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. 

26 ноября 2018, 05:00
«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

1 ноября самарские «Крылья Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу принимали «Краснодар». Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Счет открыли волжане на 54-й минуте. После подачи с левого фланга Александр Соболев головой отправил мяч в сетку 

1 ноября 2018, 10:39
«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. 
22 октября 2018, 04:08
Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа

Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа

Церемония вручения Шнобелевских премий за наиболее абсурдные научные достижения и нестандартные идеи — Ig Nobel Prize — состоялась в Гарвардском университете в штате Массачусетс. В частности, один из необычных призов получил коллектив специалистов Цюрихского университета, доказавший, что игра на музыкальном 

15 сентября 2017, 12:01
По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
20 музыкантов и актеров, режиссеров и художников 63 региона стали лауреатами Губернских премий в области культуры и искусства. 

27 апреля 2017, 04:58
750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.

Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят 

17 апреля 2017, 04:42
АвтоВАЗ обещает всем рабочим премию по итогам 2014 года

АвтоВАЗ обещает всем рабочим премию по итогам 2014 года

По итогам успешной работы над качеством автомобилей в этом году все сотрудники тольяттинского завода получат премию. Кроме менеджеров. Об этом заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссон сегодня, 12 декабря. 
 
Особенно он отметил рабочих сборочно-кузовных цехов Lada Kalina, Lada Priora, автомобилей на 
12 декабря 2014, 04:44
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