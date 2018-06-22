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Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"
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22 июня 2018, 01:10
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Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару
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22 июня 2018, 12:24
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»
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22 июня 2018, 11:29
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Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре
В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.
Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, …
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22 июня 2018, 09:40
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре
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14 июня 2018, 11:00
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Найдены нарушения при ремонте самарских дорог
Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.
Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском …
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14 июня 2018, 10:26
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Треснувшую детскую поликлинику на Молодежной отремонтируют в Самаре
В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники, расположенной по адресу: улица Молодежная, 4. Напомним, в здании были обнаружены дефекты. На официальном портале госзакупок объявили тендер на проведение ремонтных работ. Начальная максимальная цена контракта, указанная в документах – 39,6 …
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13 июня 2018, 03:11
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Очередную дорогу перекроют в Самаре
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10 июня 2018, 09:35