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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Очередная попытка бывшего главы СОФЖИ и управления регионального капстроительства Реналя Мязитова выйти из-под стражи хотя бы под домашний арест не увенчалась успехом. О том, что заседание суда по апелляционной жалобе ее защитников состоится утром во вторник, стало известно накануне вечером. 
26 февраля 2019, 10:54
В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В самарской Губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах. Поэтому родители 

26 февраля 2019, 02:05
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.

В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн 
18 февраля 2019, 01:26
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

В Самаре в эти минуты проходит конференция реготделения Общероссийского народного фронта. Представили ОНФ подведут итоги работы за год, а также наметят планы на будущее. Уже известно, что главный акцент в работе общественной организации будет сделан на контроль за реализацией нацпроектов 
6 февраля 2019, 12:47
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад 
13 декабря 2018, 09:58
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря. 
 
- Из-за того, что проект был разработан в 2015 году, необходимо скорректировать проектно-сметную документацию. После чего он 
11 декабря 2018, 04:20
Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным 

3 декабря 2018, 05:46
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