|
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
|
27 февраля 2019, 09:04
|
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
|
27 февраля 2019, 08:43
|
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
|
26 февраля 2019, 11:07
|
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей
|
26 февраля 2019, 10:54
|
В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу
|
26 февраля 2019, 02:05
|
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
|
26 февраля 2019, 01:11
|
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
|
25 февраля 2019, 05:45
|
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
|
25 февраля 2019, 11:08
|
В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
|
21 февраля 2019, 11:17
|
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
|
18 февраля 2019, 10:27
|
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга
Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.
В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн …
|
18 февраля 2019, 01:26
|
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов
|
6 февраля 2019, 12:47
|
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской
В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад …
|
13 декабря 2018, 09:58
|
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного
В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря.
|
11 декабря 2018, 04:20
|
Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа
Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным …
|
3 декабря 2018, 05:46
Мы Вам перезвоним!