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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой

Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой

18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.

Организаторы фестиваля разработали обширную программу. 

13 августа 2018, 03:38
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный 

13 августа 2018, 01:51
В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега 

10 августа 2018, 03:52
Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18

"Поиграем в Самаре. Надеюсь, недолго": жена форварда «Крыльев Советов» Максима Канунникова разругалась с фанатами клуба

Жена новичка «Крыльев Советов» Максима Канунникова Екатерина не на шутку обидела фанатов клуба. 31 июля девушка пришла поддержать супруга на стадион «Самара Арена», где волжане встречались с московским ЦСКА. Она сфотографировалась на фоне поля и выложила селфи в своем "инстаграме". 

3 августа 2018, 03:07
Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Сборная России по футболу оценила граффити, которыми увековечили ее победу над сборной Испании во время ЧМ.

«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», - написано в "твиттере" команды.

Огромный мурал на стене дома №369 по улице Ново-Садовой 
3 августа 2018, 11:58
Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

После матча первого  тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и ЦСКА далеко не все остались довольны работой общественного транспорта.

«После ЧМ видно, что организация матча «Крылья» - ЦСКА на порядок ниже. Самая главная проблема - невозможно уехать, трамвай довозит 

1 августа 2018, 04:18
Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

На стадионе «Металлург» завершился матч между молодёжными составами «Крыльев Советов» и ЦСКА. Для самарцев первый матч в сезоне начался с поражения со счетом 1:3. У москвичей забитыми голами отметились Олейников, Попов и Жиронкин. У волжан единственный ответный мяч с пенальти 

31 июля 2018, 02:19
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