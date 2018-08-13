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Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой
18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.
Организаторы фестиваля разработали обширную программу. …
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13 августа 2018, 03:38
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Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
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13 августа 2018, 01:51
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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»
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10 августа 2018, 03:52
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Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал
В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со …
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7 августа 2018, 12:18
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"Поиграем в Самаре. Надеюсь, недолго": жена форварда «Крыльев Советов» Максима Канунникова разругалась с фанатами клуба
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3 августа 2018, 03:07
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Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией
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3 августа 2018, 11:58
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Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА
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1 августа 2018, 04:18
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Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА
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31 июля 2018, 02:19