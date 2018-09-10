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В блогах: фестиваль национальных свадеб
Блогер Владимир Нехорошев побывал на фестивале национальных свадеб в самарском Дворце бракосочетания.
«Устроители празднества сначала отыграли обряд русской свадьбы - с песнопениями и хороводами, шутками и прибаутками. Потом наступил черед свадьбы армянской, организованной местной общиной. Кульминацией обряда стала …
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10 сентября 2018, 05:55
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В блогах: Владимир Гутенев на «Гидроавиасалоне»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев сообщает в "Фейсбуке", что принял участие в работе форума "Гидроавиасалон-2018", который проходил в Геленджике.
«На заседании экспертного совета по авиационной промышленности мы обсудили производство беспилотных летательных аппаратов …
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10 сентября 2018, 05:49
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В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд
В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В …
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10 сентября 2018, 05:25
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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра
Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.
Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно, марки Тойота) совершил …
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18 августа 2017, 11:27
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Госфинконтроль уличил самарский драмтеатр в нарушении расходования бюджетных средств
Самарский академический театр драмы уличили в нарушениях при расходовании бюджетных средств. Проверку провел областной Госфинконтроль. Выяснилось, что неэффективно использован почти миллион рублей. 118 тысяч пошли на генеральную уборку квартиры, переданной одному из работников театра. 160 тысяч получила Александра Гвоздкова, дочь …
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7 октября 2015, 05:47