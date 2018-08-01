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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

С пятницы, 3 августа в областной столице будет закрыт музей «Самара Космическая» на проспекте Ленина. До 16 августа, то есть почти две недели, там будет проходить ремонт. Представители группы музея в соцсетях не стали сообщать, какие именно работы запланированы.
1 августа 2018, 10:18
В Самаре перекрыли улицу Нагорную

В Самаре перекрыли улицу Нагорную

До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова 
1 августа 2018, 09:55
В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе

В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта. 

«Во время укладки верхнего слоя мы ограничиваем движение по двум полосам автодороги, еще две полосы остаются открытыми для проезда автомобилей, - рассказал руководитель 
31 июля 2018, 02:44
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

21 и 22 июля в Загородном парке Самары пройдет фестиваль «Дерево». На нем жителей губернской столицы ждет обширная развлекательная программа, а также множество мастер-классов по работе с деревом. Дети смогут освоить навыки выжигания и научатся делать игрушки. Взрослые же получат 

19 июля 2018, 04:18
Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Время до начала чемпионата мира по футболу уже исчисляется часами, а около стадиона «Самара Арена» работы по благоустройству территории пока еще не закончены. Сейчас там завершается укладка плитки на пешеходной зоне. Судя по фото, доделать осталось совсем немного.

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13 июня 2018, 10:52
Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

В Самаре продолжаются работы по благоустройству площади Славы. В ближайшее время под подпорной стеной должны появиться 50-метровые скамьи для посетителей. К их установке рабочие должны присутпить уже во вторник, 5 июня. Монтаж завершится до начала чемпионата мира по футболу. Эскизы 

4 июня 2018, 10:05
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

После благоустройства на территории Ботанического сада появятся новые дорожки с системой освещения и видеонаблюдения, ценные породы деревьев, новое ограждение и отремонтированная дамба у озера.

Как пишет sgpress.ru, новый вход 
21 декабря 2017, 06:22
В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.

Богатейшая 

12 сентября 2017, 10:15
Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?

Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?

Самарский ботанический сад с 14 августа закрывается на ремонт. 

Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. Там произрастает более 3500 видов растений. Многие из них занесены 

11 августа 2017, 08:03
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