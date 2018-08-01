Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля, обустроили фонари и дорожки. Особое внимание было уделено ремонту оранжереи, в которой содержатся 900 уникальных растений. У нее привели в порядок кровлю и системы вентиляции.
До открытия рабочие должны насыпать новые гравийные дорожки, которые позволят подходить к уникальным растениям, минимально воздействуя на природные объекты. Также в саду появятся специальные зоны отдыха, оформленные в «космическом» стиле.
Открыть сад для посетителей планируют в сентябре.
|
В Самаре закроют музей «Самара Космическая»
|
1 августа 2018, 10:18
|
В Самаре перекрыли улицу Нагорную
До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова …
|
1 августа 2018, 09:55
|
В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе
В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта.
|
31 июля 2018, 02:44
|
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%
В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую …
|
30 июля 2018, 03:29
|
На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий
|
19 июля 2018, 04:18
|
Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»
|
13 июня 2018, 10:52
|
Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи
|
4 июня 2018, 10:05
|
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре
22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека …
|
23 мая 2018, 09:13
|
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
|
21 декабря 2017, 06:22
|
В Самаре откроется «космический» ботанический сад
В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.
Богатейшая …
|
12 сентября 2017, 10:15
|
Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?
|
11 августа 2017, 08:03