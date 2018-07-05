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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»

После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»

После окончания чемпионата мира по футболу в Самаре планируют изменить транспортную логистику около нового стадиона. 
 
- По окончании ЧМ-18 логистика будет меняться (около стадиона), поскольку мы сейчас работаем в рамках определенных правил и требований. Будут сделаны парковки для болельщиков «Крыльев 
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Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Во время чемпионата мира по футболу в России снизится турпоток: по подсчетам Ассоциации туроператоров, в июне-июле Россия недосчитается до 700 тысяч своих «классических» туристов, то есть примерно 90% от их обычного числа. Но это не станет проблемой - болельщики компенсируют 
30 мая 2018, 11:17
Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 
3 мая 2018, 10:12

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"

28 апреля "Крылья Советов" сыграли первый тестовый матч на стадионе "Самара Арена". Игра проходила в рамках 35 тура первенства ФНЛ, соперником волжан стал воронежский "Факел*.
 
Матч начался для "КС" неудачно, на 2-й минуте Максим Кузьмин вывел воронежцев вперёд. Отыгрались самарцы только 
28 апреля 2018, 09:31
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
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