В субботу, 7 июля, вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15:00. Напомним, что в этот день в нашем городе пройдет последняя, шестая игра Мундиаля - матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу на поле сразятся сборные Швеции и Англии. Поддержать свою команду приедут 5,5 тысяч болельщиков из Швеции и 3,5 тысячи — из Англии.
Развлекательная программа для гостей начнется еще на последней миле - болельщиков будут встречать аниматоры и творческие коллективы. На самом стадионе все желающие смогут сыграть с роботом-вратарем, испытать удачу в зоне текбола - гибрида маленького тенниса и футбола. Все развлечения бесплатны.
В день игры шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и трамвайный маршрут S5 начнут курсировать до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Проезд в них в день матча бесплатный.
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