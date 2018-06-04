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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
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650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре вечером в среду, 23 мая, из ТЦ «Амбар» эвакуировали людей, сообщают очевидцы. В соцсетях появились фото и видео. «Оцепили ТЦ. МЧС, скорая. Всех отогнали от ТЦ. Приехали кинологи. Третью полосу в сторону Южки просят освободить. Раньше такого не 
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Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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Появились подробности о приостановке работы ТЦ «Захар» в Самаре

Появились подробности о приостановке работы ТЦ «Захар» в Самаре

Стали известны подробности о приостановке деятельности торгового центра «Захар» на улице Ново-Садовой в Самаре. Органы прокуратуры провели проверку и выявили нарушения пожарной 
16 мая 2018, 11:17
Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов 

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Жителям Новокуйбышевска предлагают с помощью камер ловить автохамов

Жителям Новокуйбышевска предлагают с помощью камер ловить автохамов

В рамках подготовки Новокуйбышевска к предстоящему чемпионату мира по футболу стартовала социальная акция. Жителям города предлагается подключиться к борьбе с автохамами. Каждый желающий может фиксировать нарушения со стороны автомобилистов на камеру и присылать снимки организаторам. Главные условия: на фото должны 
19 апреля 2018, 02:25
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на 
13 апреля 2018, 02:00
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не 

29 марта 2018, 09:38
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