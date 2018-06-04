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Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре администрация выделила участок, площадью более 10 тысяч квадратных метров, под строительство торгово-выставочного центра. Площадка расположена в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загоры. Под оборудование временной парковки ТЦ предусмотрена территория, площадью 160 квадратных метров. Информация опубликована на сайте мэрии. …
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28 мая 2018, 11:26
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Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре
В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с …
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24 мая 2018, 02:07
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650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
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24 мая 2018, 10:34
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Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура
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21 мая 2018, 05:36
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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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19 мая 2018, 08:49
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Появились подробности о приостановке работы ТЦ «Захар» в Самаре
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16 мая 2018, 11:17
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Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией
В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов …
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15 мая 2018, 03:13
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Жителям Новокуйбышевска предлагают с помощью камер ловить автохамов
В рамках подготовки Новокуйбышевска к предстоящему чемпионату мира по футболу стартовала социальная акция. Жителям города предлагается подключиться к борьбе с автохамами. Каждый желающий может фиксировать нарушения со стороны автомобилистов на камеру и присылать снимки организаторам. Главные условия: на фото должны …
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19 апреля 2018, 02:25
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Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет
Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.
Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный …
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18 апреля 2018, 08:08
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Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области
В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на …
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13 апреля 2018, 02:00
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Два города Самарской области могут остаться без чистой воды
Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.
«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не …
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29 марта 2018, 09:38