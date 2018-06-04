Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не …