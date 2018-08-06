В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс На несколько дней в Самарской области перекроют несколько трасс, там будут проходить соревнования по велоспорту. С 10:00 по 16:00 с 6 по 10 августа в Кинельском районе ограничение движения коснется трасс «Усть - Кинельский - Новый Сарбай» - Бузаевка - …