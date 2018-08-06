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Материалы по теме:

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую 

2 августа 2018, 12:59
В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс

В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс

На несколько дней в Самарской области перекроют несколько трасс, там будут проходить соревнования по велоспорту. С 10:00 по 16:00 с 6 по 10 августа в Кинельском районе ограничение движения коснется трасс «Усть - Кинельский - Новый Сарбай» - Бузаевка - 
1 августа 2018, 05:38
В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

С пятницы, 3 августа в областной столице будет закрыт музей «Самара Космическая» на проспекте Ленина. До 16 августа, то есть почти две недели, там будет проходить ремонт. Представители группы музея в соцсетях не стали сообщать, какие именно работы запланированы.
1 августа 2018, 10:18
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
В Самаре перекрыли улицу Нагорную

В Самаре перекрыли улицу Нагорную

До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова 
1 августа 2018, 09:55
Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Дороги перекроют из-за Крестного хода в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице перекроют часть дорог. Это связано с проведением Крестного хода, который будет посвящен памяти последнего русского императора Николая II и его семьи. Ограничения коснутся следующих улиц:
 
- улица Ерошевского от Мичурина до Маломосковской;
 
- Маломосковская 
16 июля 2018, 03:30
Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от  Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы 
13 июля 2018, 08:42
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