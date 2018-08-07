Горячее водоснабжение в большинстве домов Самары начнут включать в середине августа, а полностью его восстановят только к концу месяца. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов. По его словам, сейчас в зоне гидравлических испытаний находятся теплосети в Ленинском, Советском и Октябрьском районах. Там отключено 1300 объектов, уже найдены повреждения, которые устраняются. Завершить работы должны 12 августа.
«Однако есть точечно отключенные потребители на объектах реконструкции. Таких у нас 15 объектов. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием. Специалисты меняют участки тепломагистралей, у которых полностью истек срок эксплуатации. 27 августа должны провести полное включение потребителей», — рассказал Ильясов.
Напомним, теплоэнергетики приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей 30 июля, это позже, чем в прошлые годы. Перенос работ связан с проведением Чемпионата мира по футболу.
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