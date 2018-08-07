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Материалы по теме:

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

Стрелки часов прошли отметку 16:00, а это значит, что на «Русском радио» в Самаре начинается традиционный «Стол заказов». Ваших приветов и поздравлений в эфире ждет Светлана Столичная. Звоните в течение ближайшего часа!

Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.
7 августа 2018, 03:06
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие 
7 августа 2018, 02:09
Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он 
7 августа 2018, 01:53
Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Полицейские из Ставропольского района области выясняют подробности аварии на трассе «Ташелка - Сосновка». В понедельник, 6 августа, в 21:20 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21104 со стороны села Ташелка в направлении Сосновки. На 1 километре трассы автомобилист не смог держаться 
7 августа 2018, 01:32
Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую 

2 августа 2018, 12:59
В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В областном центре опять отключат горячую воду. С 30 июля специалисты ЗАО «ПТС» приступят к гидравлическим испытаниям сетей Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В Связи с этим ограничения подачи горячей воды ожидаются в границах  Волжского проспекта – улицы Максима 

27 июля 2018, 10:17
В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В ближайшее время 30 магазинов известной сети супермаркетов в Тольятти могут лишиться горячей воды. На сегодняшний день приостановлена ее подача в пяти магазинах, включая гипермаркеты на Московском проспекте и улице Громовой. Общая задолженность АО — юридического лица торговой сети за 
25 июля 2018, 04:15
Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас 

20 июля 2018, 03:41
В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

В Самаре отключат воду в домах в районе Барбошиной поляны

Вечером во вторник, 24 января, в Самаре отключат холодную воду в домах, расположенных в районе Барбошиной поляны. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

Без холодного водоснабжения с 20 часов 24 января до 8:00 25 января останутся дома по 

24 января 2017, 09:49
В Самарской области услуги ЖКХ подорожали за 2013 год на 12%

В Самарской области услуги ЖКХ подорожали за 2013 год на 12%

Рост цен на коммунальные услуги за 2013 год в российских регионах составил в среднем 11,6%. Об этом сообщают аналитики компании «Финэкспертиза». Рейтинг возглавила Республика Башкортостан. Здесь тарифы выросли на 23,6%. Самарская область, где услуги ЖКХ подорожали на 12%, занимает 31 

14 февраля 2014, 11:01
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