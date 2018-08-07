Вечером во вторник, 24 января, в Самаре отключат холодную воду в домах, расположенных в районе Барбошиной поляны. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

Без холодного водоснабжения с 20 часов 24 января до 8:00 25 января останутся дома по …