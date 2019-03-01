Специалисты городского Департамента транспорта озвучили примерные сроки запуска трамваев по Заводскому шоссе. Напомним, ходить они там перестали с лета прошлого года из-за масштабного ремонта дороги. Сейчас вагоны по маршрутам №2, 3, 12, 19, 21 двигаются по сокращенной схеме. Они доезжают до улицы Красных Коммунаров или улицы Авроры.
«В настоящее время планы по запуску трамвая в апреле есть», сообщил представитель Дептранса в ответ на просьбу одного из жителей города прокомментировать ситуацию.
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