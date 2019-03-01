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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" 
1 марта 2019, 08:20
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре планируют протянуть новую троллейбусную линию. Она будет проходить по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, а также по ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Планируется, что эта контактная линия соединит между собой сеть в 

15 февраля 2019, 08:50
Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы  XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе 
11 февраля 2019, 05:30
Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре

Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре

Не перевелись в Самаре неравнодушные люди. 10 февраля около 12:00 можно было наблюдать, как кондуктор и несколько пассажиров толкают транспортное средство по проспекту Кирова. Водитель машины, при этом, пыталась освободить ее «рога» из проводов. Видео размещено в Twitter.
11 февраля 2019, 11:43
Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Стало известно, что трамваи снова пустят по Заводскому шоссе после апреля этого года. Движение планируется восстановить после того, как на шоссе завершится ремонт. Напомним, что трамваи не ходят в Юнгородок через Заводское шоссе с лета прошлого года. Маршруты № 2, 
4 февраля 2019, 05:22
В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио приступили к тестированию беспилотных автобусов. Их планируется использовать во время Олимпиады, которая пройдет в японской столице в 2020 году.

Эксперимент был запущен на прошлой неделе. Автобус курсирует в токийском аэропорту между двумя терминалами. Машины принимают до 10 
23 января 2019, 03:35
Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. 
22 января 2019, 06:00
До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

Стало известно, что в новом футбольном сезоне к стадиону «Самара Арена» будут курсировать трамваи, в которых будут предоставляться все виды льгот. Напомним, что в 2018 году до спортивного объекта в дни матчей можно было добраться на трамваях S5 и S5к, 
9 января 2019, 11:25
В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути с Хлебной площади убирать не будут. Об этом на заседании, посвященном планировке исторического центра, заявил главный архитектор области Анатолий Баранников, пишет ВолгаНьюс.

Кроме того, принято решение не выводить транспортные потоки с 
16 октября 2018, 02:27
Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок.

Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на 

5 октября 2018, 10:35
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