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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В понедельник, 26 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:15 47-летний водитель ехал на автомобиле Geely по улице Ларина. В районе дома №98А он сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок гулял 
27 ноября 2018, 11:59
В самарских школах прошли уроки безопасности

В самарских школах прошли уроки безопасности

По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах 
23 ноября 2018, 11:54
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе 
23 ноября 2018, 01:31
Запись детей в школы Самары стартует с 15 декабря

Запись детей в школы Самары стартует с 15 декабря

Уже 15 декабря начнется запись детей на поступление в самые престижные гимназии и колледжи Самары. Как уверяют чиновники, в этом году проблем быть не должно. В 2018 году в первый класс пойдут более 36 тысяч школьников. И, конечно, почти каждый 

12 декабря 2017, 10:31
В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

Сегодня День Знаний. 1 сентября по всей России в школы пошли 15 с половиной миллионов детей.
В Самаре в эту пятницу зафиксирован абсолютный рекорд за всю новейшую российскую историю по количеству первоклассников. Их почти 14 тысяч человек. Это на 5,5 

1 сентября 2017, 06:04
В Самаре в первые классы зачислено 1010 детей

В Самаре в первые классы зачислено 1010 детей

В самарские лицеи и гимназии зачислили 1010 первоклассников, сообщает мэрия города. Прием стартовал 19 января и уже завершен. По данным телерадиокомпании «ТЕРРА», в этом году конкурс в некоторые учреждения достигал 3-4 человек на место. В частности, только за первые полчаса 
9 февраля 2016, 11:44
В Самаре на 16-летнего подростка завели дело за пропаганду наркотиков среди первоклассников

В Самаре на 16-летнего подростка завели дело за пропаганду наркотиков среди первоклассников

Сотрудники прокуратуры провели проверку по факту публикации в соцсетях ролика с пропагандой наркотиков. На видео подросток показывает семилетним первоклашкам упражнения по физкультуре и перечисляет названия видов наркотиков. При этом несовершеннолетний «педагог» учит малышей повторять за ним названия запрещенных веществ.
7 октября 2015, 04:00
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