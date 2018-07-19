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Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев
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22 июня 2018, 10:51
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К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре
Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.
Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, …
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15 июня 2018, 02:54
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Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре
В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.
За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов …
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11 июня 2018, 09:41
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В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
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6 июня 2018, 09:46
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Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне
Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.
Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой …
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16 мая 2018, 03:24
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Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре
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19 апреля 2018, 04:43
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Отдыхающая в Анапе погибла на аттракционе «Парашют»
Информацию на данный счет распространили региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 14 июня, около полудня.
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14 июня 2016, 04:16