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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

В Самаре в субботу, 23 июня, областной СПИД-центр проведет традиционную профилактическую акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мобильная лаборатория медиков будет ждать самарцев в парке Гагарина на центральной аллее, недалеко от новой сцены, с 16 до 18 часов. 
 

«Узнать ВИЧ-статус можно 

22 июня 2018, 10:51
К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.

Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, 
15 июня 2018, 02:54
Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре

Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре

В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.

За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов 

11 июня 2018, 09:41
В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком 
6 июня 2018, 09:46
Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне

Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне

Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.

Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой 
16 мая 2018, 03:24
Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре

Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре

Новое колесо обозрения высотой 55 метров в самарском парке Гагарина начнут строить в конце апреля. МАУ «Парки Самары» получило наземный каркас массой в 36 тонн, остальные детали — опоры и узел центральной оси — прибудут позднее. Ранее сообщалось, что кабинки 

19 апреля 2018, 04:43
Отдыхающая в Анапе погибла на аттракционе «Парашют»

Отдыхающая в Анапе погибла на аттракционе «Парашют»

Информацию на данный счет распространили региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 14 июня, около полудня.
Все произошло в районе Анапского мыса буквально в полутора метрах от берега во время водного аттракциона. Причиной трагедии послужил 

14 июня 2016, 04:16
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