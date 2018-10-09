В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?



"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное … Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста."Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное