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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы 
9 октября 2018, 09:30
Самарский аэропорт может получить второе имя

Самарский аэропорт может получить второе имя

В холдинге «Аэропорты регионов», в который входит и самарский "Курумоч", поддержали идею о присвоении воздушным гаваням имен великих россиян.

"У нас уже есть подобный опыт - это ростовский Платов и саратовский Гагарин. - заявляют в компании. - Инициаторами предложения 
9 октября 2018, 09:20
В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.

"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное 
9 октября 2018, 06:16
В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Кроме того, он коротко рассказал, что 
9 октября 2018, 06:12
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

За 8 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе взыскали с должников по налоговым платежам почти 1,5 млрд рублей. Арестована собственность неплательщиков на сумму 71 млн рублей. По данным УФССП России по Самарской области, в бюджеты  всех уровней перечислили штрафы, 
19 сентября 2018, 01:38
В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2016 года мужчина не заплатил налог на прибыль на сумму 19 млн рублей, заключив фиктивные договора поставки с 
12 сентября 2018, 05:16
Самозанятых граждан в России будут облагать новым налогом

Самозанятых граждан в России будут облагать новым налогом

Самозанятых граждан начнут облагать 4% налогом на прибыль уже с 1 января 2019 года. Соответствующий закон сейчас готовят к принятию депутаты Госдумы. Пока это коснется только четырех регионов страны: Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. Если эксперимент окажется 
11 сентября 2018, 10:21
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