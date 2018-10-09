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В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной
В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы …
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9 октября 2018, 09:30
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Самарский аэропорт может получить второе имя
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9 октября 2018, 09:20
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В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?
Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.
"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное …
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9 октября 2018, 06:16
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В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется
В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.
Кроме того, он коротко рассказал, что …
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9 октября 2018, 06:12
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Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам
Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина …
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4 октября 2018, 10:18
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В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
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19 сентября 2018, 01:38
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В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей
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12 сентября 2018, 05:16
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Самозанятых граждан в России будут облагать новым налогом
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11 сентября 2018, 10:21