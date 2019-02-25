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В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро
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25 февраля 2019, 03:48
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
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25 февраля 2019, 02:43
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Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
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24 февраля 2019, 11:26
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
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17 февраля 2019, 03:29
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Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре
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17 февраля 2019, 02:03
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу могут установить в Самаре в сентябре
Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу будет установлен в областной столице. Об этом рассказал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
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31 января 2019, 09:35
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В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
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3 декабря 2018, 11:53
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В Самаре VIP-вечеринку в «Доме со слонами» признали незаконной
Прокуратура Октябрьского района проверила деятельность и соблюдение законодательства, регулирующего порядок использования муниципальной собственности в отношение МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал». Речь идет об информации о закрытой вечеринке в «Доме со слонами».
Напомним, что не так давно самарский памятник федерального значения …
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9 ноября 2018, 09:02
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Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»
Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного …
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17 октября 2018, 10:23
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