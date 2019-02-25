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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

Список функций приложения «Прибывалка-63» пополнился - теперь в нем можно отслеживать график движения поездов метрополитена. Считается, что метро — самый быстрый и стабильный вид городского транспорта, ведь интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут, а график выполняется на 
25 февраля 2019, 03:48
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Сызрани произошел пожар в многоэтажке № 3 на улице Баженова. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме поступил в 02:44, в одной из квартир горели домашние вещи. На месте событий работал 31 пожарный, они 
24 февраля 2019, 11:26
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Малой Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

Сегодня, 17 февраля, рано утром в Новокуйбышевске в доме №3 на улице Кадомцева обрушилась крыша на площади в 30 квадратных метров. Об этом сообщил в Твиттере мэр Н-ска Владимир Фомин.
 
Крыша четырехэтажного дома не выдержала снега и рухнула. Она 
17 февраля 2019, 03:29
Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре

Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре

Сильный снегопад, обрушивающийся на Самару в конце рабочей недели, стал причиной очередного ЧП. В этот раз инцидент произошел в строительном магазине на улице Товарной.  Сначала, в торговом зале, где было множество посетителей, обрушилась часть подвесного потолка. Спустя полминуты, в зал 
17 февраля 2019, 02:03
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу могут установить в Самаре в сентябре

Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу могут установить в Самаре в сентябре

Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу будет установлен в областной столице. Об этом рассказал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
 
«Памятнику Шостаковичу в Самаре быть! Министр культуры РФ Владимир Мединский, как председатель Российского военно-исторического общества, поддержал нашу инициативу. Напомню: 
31 января 2019, 09:35
В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного 
3 декабря 2018, 11:53
В Самаре VIP-вечеринку в «Доме со слонами» признали незаконной

В Самаре VIP-вечеринку в «Доме со слонами» признали незаконной

Прокуратура Октябрьского района проверила деятельность и соблюдение законодательства, регулирующего порядок использования муниципальной собственности в отношение МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал». Речь идет об информации о закрытой вечеринке в «Доме со слонами».

Напомним, что не так давно самарский памятник федерального значения 
9 ноября 2018, 09:02
Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного 
17 октября 2018, 10:23
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