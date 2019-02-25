Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» … Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного