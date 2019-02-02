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В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
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1 февраля 2019, 02:24
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В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные
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29 января 2019, 08:36
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Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы
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19 января 2019, 08:10
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Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте
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17 декабря 2018, 12:16
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«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
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10 декабря 2018, 12:50
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Из Самары выдворили сторонника террористов
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году …
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16 ноября 2018, 12:23
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Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области
Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию …
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10 октября 2018, 05:32
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Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»
Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.
Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке …
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27 сентября 2018, 03:21
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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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6,5 млн рублей на внедрение «Электронной очереди» потратят в Самарской области
В Самарской области потратят 6,5 миллиона рублей на внедрение «Электронной очереди» в поликлиниках, такой тендер появился на портале госзакупок. Новинка появится в пяти медицинских учреждениях региона - тольяттинской горполиклинике №1 и самарской №3, поликлинике №13 Железнодорожного района Самары и в …
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8 июня 2018, 03:25
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Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре
В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого …
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29 мая 2018, 03:38
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