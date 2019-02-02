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Материалы по теме:

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В этот вторник сразу в 10 больниц Самары поступили письма о минировании зданий, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Пока достоверно известно, что в это число попали дорожная клиническая больница на Агибалова и  больница им. Середавина. Их персонал и 
29 января 2019, 08:36
Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Тренд на объединение затронул не только образовательные, но и медицинские учреждения. В Самарской области будут укрупнять и реструктуризовать больницы, службы скорой помощи и СПИД-центры. Начнут с двух крупных объектов Самары - к больнице имени Пирогова присоединят ГБ № 8. Сейчас 
19 января 2019, 08:10
Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.

Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. 

17 декабря 2018, 12:16
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию 

10 октября 2018, 05:32
Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.

Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке 
27 сентября 2018, 03:21
23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
6,5 млн рублей на внедрение «Электронной очереди» потратят в Самарской области

6,5 млн рублей на внедрение «Электронной очереди» потратят в Самарской области

В Самарской области потратят 6,5 миллиона рублей на внедрение «Электронной очереди» в поликлиниках, такой тендер появился на портале госзакупок. Новинка появится в пяти медицинских учреждениях региона - тольяттинской горполиклинике №1 и самарской №3, поликлинике №13 Железнодорожного района Самары и в 

8 июня 2018, 03:25
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
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