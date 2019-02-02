В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные … В этот вторник сразу в 10 больниц Самары поступили письма о минировании зданий, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Пока достоверно известно, что в это число попали дорожная клиническая больница на Агибалова и больница им. Середавина. Их персонал и