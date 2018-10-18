В Самаре прошли торги по определению подрядчика первого этапа строительства нового Дворца спорта. Работы выполнит «Волгатрансстрой - 9». Эта компания уже работала с несколькими объектами в областном центре. В частности, достраивала станцию метро «Алабинская», а также возвела грузовой терминал в аэропорту «Курумоч».
Подрядчик получит 779 миллионов рублей из бюджета Самарской области. Эти деньги пойдут на возведение подпорных стен со сваями, обустройство котлована и инженерных сетей. Работы должны завершиться до конца 2019 года.
|
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году
В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и …
|
21 сентября 2018, 01:39
|
Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
|
13 марта 2018, 04:54
|
Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре
|
27 февраля 2018, 03:59
|
Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта
Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и …
|
27 декабря 2017, 10:41