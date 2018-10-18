Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре В Самаре новый Дворец спорта на улице Молодогвардейской планируют построить в течение двух лет. Новые сроки озвучили в Самарской губернской думе на заседании комитета по строительству во вторник, 27 февраля.



Как уже сообщала «ТЕРРА», старый Ледовый дворец спорта на …