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Материалы по теме:

Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

В самое ближайшее время в Тольятти начнется карточный ремонт дорог. Таким методом будут приводиться в порядок наиболее разрушенные участки, которые не попали под плановый ремонт 2018 года. Всего картами планируется отремонтировать 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из них 12,2 

4 апреля 2018, 10:08
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей 

4 апреля 2018, 09:42
Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму 
3 апреля 2018, 04:32
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 
3 апреля 2018, 07:00
На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

В Самаре появится Южная обводная дорога. Новая дорога протянется от улицы Водников до Южного шоссе. На проектирование предполагается потратить 22 миллиона рублей. В проекте должны быть предусмотрены выезды на мосты – Фрунзенский, Южный и по улице Главной. Работы должны быть выполнены 

3 апреля 2018, 09:51
Самара потратит на дороги 720 млн рублей

Самара потратит на дороги 720 млн рублей

В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен 

2 апреля 2018, 09:00
700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных 

2 апреля 2018, 02:30
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Блогер mihail_ivanovic пишет про халатность при строительстве дорог в Самаре. Он опубликовал видео. 
29 марта 2018, 11:54
Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.

В результате происшествия никто не 

28 марта 2018, 05:11
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