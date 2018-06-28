9
38
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

В Самаре хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, будет британский диджей Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Концерт состоится на площади Куйбышева. Напомним, он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. 28 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные 

28 июня 2018, 09:33
Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани

Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани

28 июня в Самаре состоится матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. Чтобы поддержать свою команду, в регион прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Гости селятся не только в Самаре, но и в других 
28 июня 2018, 08:16
Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на

Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"

В Самаре, 2 июля, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные Бразилии и Мексики. Это определилось по итогам вчерашних групповых матчей. В группе F сборная Германии в последнем групповом матче проиграла команде Южной Кореи 0:2, в результате первое 
28 июня 2018, 06:42
В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.

Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на 

27 июня 2018, 02:22
В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет

В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет

В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.

Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед 
13 апреля 2018, 07:14
Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст 
19 февраля 2018, 11:59
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

В Рио-де-Жанейро служители Фемиды обязали бывшую любовницу американского гражданина выплатить $15 000 его супруге в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. После того, как мужчина разорвал с ней отношения, девушка задумала отомстить.
По информации издания Correio, события развивались следующим образом. 

14 июня 2017, 03:35
В Бразилии найдены два новых вида доисторических животных

В Бразилии найдены два новых вида доисторических животных

В Бразилии ученые нашли останки двух ранее неизвестных видов животных. Специалисты считают, что это предки динозавров, которые жили 320 млн лет назад. Кости археологи обнаружили в Риу-Гранди-ду-Сул еще в 2010 году, но об итогах исследований рассказали только сегодня.
Первый скелет 

21 ноября 2016, 11:24
Ученые: В Бразилии обнаружили два новых вида доисторических животных

Ученые: В Бразилии обнаружили два новых вида доисторических животных

Ученые в Бразилии обнаружили два новых вида доисторических животных. Раскопки проводились на территории Риу-Гранди-ду-Сул. Предположительно, эти особи были предками динозавров и жили 320 млн лет назад. Одно существо было длиной около 1,5 м, а второе – 40 см. Оба хищника 

11 ноября 2016, 11:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх