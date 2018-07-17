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Материалы по теме:

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

10 тысяч жителей Самарской области получали пенсии в АКБ «Газбанк». Все выплаты за июль пенсионеры смогут получить на Почте России. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение связи по месту жительства, информирует ПФР. Выплаты будут производиться с 18 по 25 

11 июля 2018, 05:35
Врио министра финансов Самарской области Андрей Прямилов: выплаты вкладчикам «Газбанка» начнутся не позднее 25 июля

Врио министра финансов Самарской области Андрей Прямилов: выплаты вкладчикам «Газбанка» начнутся не позднее 25 июля

Врио заместителя председателя правительства, министра по управлению финансами Самарской области Андрей Прямилов прокомментировал ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк». По его словам, муниципальным властям поставлена задача как можно скорее выбрать другой банк для перечисления зарплат бюджетникам.

Кроме того, Прямилов заверил 

11 июля 2018, 02:55
За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
Согласно информации регулятора, отзыв связан с тем, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

«В сложившихся обстоятельствах 

11 июля 2018, 12:49
40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

МВД России раскрыло организованную группу, которая пыталась похитить 40 млн рублей с банковского счета VIP-клиента Сбербанка. В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и одном из городов Поволжья были задержаны 9 человек, пятеро из которых были сотрудниками банка. По версии полиции, 

4 июля 2018, 02:54
В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»

В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»

Самарчанка Катя Спиваковская поведала в "Фейсбуке", что вчера Сбербанк "взял в заложники" болельщика из Мексики. "Один из трёх малюсеньких, но весьма грозных на вид мексиканцев вошёл в стеклянную кабину Сбербанка, где выдают наличные, а обратно никак: неловко повернул рукоятку 
3 июля 2018, 07:05
В блогах: «Сбербанк и крысы»

В блогах: «Сбербанк и крысы»

"Крыса залезла в банкомат, съела миллион рупий и умерла..." - рассказывает в "Фейсбуке" самарец Вадим Афанасьев. "Кстати, эта история вполне может повториться и в Сбербанке, - добавляет он. - Например, в отделении на углу Революционной и К. Маркса. Там 
22 июня 2018, 07:40
В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом 
21 июня 2018, 09:41
ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен 

18 мая 2018, 11:23
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. 

9 апреля 2018, 10:20
АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов потребовало возобновить производство по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника «Волго-Камского банка» Олега Назарова, а также других руководителей организации 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, до настоящего времени препятствием арбитражному 

9 апреля 2018, 01:01
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