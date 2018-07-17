Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.
Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 20 июля на сайте АСВ.
Напомним, лицензия у «Газбанка» была отозвана 11 июля. Представители властей сразу объявили о том, что клиенты организации получат свои деньги обратно, а сами выплаты начнутся не позднее 25 июля. Стоит отметить, что полному возмещению подлежат вклады, размер которых не превышает 1,4 миллиона рублей.
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