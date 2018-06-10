Для удобства перемещения по городу на общественном транспорте, на самарских остановках монтируют специальные информационные табло. В режиме реального времени они показывают прибытие того или иного транспорта. Во время мундиаля они будут выдавать информацию и о перемещении автобусов-шаттлов. Устройства планируется разместить на гостевом маршруте в областном центре.
Всего будут установлены 39 новых табло. Информация на них будет поступать с сайта Транспортного оператора Самары.
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