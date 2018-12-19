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Материалы по теме:

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

В Чапаевске завели уголовное дело на кассира управляющей компании ИП Быков. По версии следствия, в прошлом году 28-летняя женщина похитила из кассы 953 тысячи рублей. Эти деньги местные жители заплатили за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Все вырученные средства 
19 декабря 2018, 04:09
В Самаре не будут повышать плату за капремонт

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

Размер платы за капремонт в многоквартирных домах в Самарской области после Нового года не изменится. Он останется на том же уровне, что и во втором полугодии 2018 года, сообщили представители облправительства. Такое решение принял региональный кабмин. По словам министра энергетики 
19 декабря 2018, 02:16
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт почти 250 домов перенесли на следующий год. Работы отсрочили из-за длительных процедур согласования, недобросовестных подрядчиков и крайне низкой исполнительности рабочих, заявляют в губдуме. К настоящему моменту ремонт завершен только на 366 объектах на сумму 1 млрд 
19 декабря 2018, 12:22
Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.

Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые 

3 декабря 2018, 07:10
Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

В июне жильцы многоквартирных домов получат новые платежки ЖКХ. Вступил в силу приказ Минстроя, изменивший форму квитанции, утвержденной в 2014 году. В новом образце будет намного больше информации, чем в прежнем. В отдельном столбце граждане увидят расчет платы за коммунальные 

31 мая 2018, 07:01
13 квитанция за тепло придет самарцам

13 квитанция за тепло придет самарцам

В связи с затяжной зимой и продлённым в этом году отопительным сезоном, жителей Самарской области ждет так называемая «13-я квитанция». Общая сумма доначисленных средств за тепло и горячую воду этой весной составляет порядка 200 миллионов рублей. По оценке компании «Т-плюс», 

17 мая 2018, 09:58
Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

В Самаре в среду, 18 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с управляющими компаниями региона, главами городов и профильных ведомств, посвященное вопросам содержания многоквартирных домов Самарской области. Одним из центральных 
19 апреля 2018, 10:44
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