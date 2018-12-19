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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
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19 декабря 2018, 04:46
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Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
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19 декабря 2018, 04:09
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В Самаре не будут повышать плату за капремонт
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19 декабря 2018, 02:16
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019
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19 декабря 2018, 12:22
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Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей
В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.
Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые …
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3 декабря 2018, 07:10
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Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов
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31 мая 2018, 07:01
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13 квитанция за тепло придет самарцам
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17 мая 2018, 09:58
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Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ
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19 апреля 2018, 10:44