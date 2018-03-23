4
30
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Появились подробности смертельного ДТП в Самарской области – водитель погрузчика насмерть задавил девушку. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия произошла в городе Отрадный 22 марта в одном из дворов по улице Зои 
23 марта 2018, 11:09
Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Самарской области. Водителя одного большегруза пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Он погиб.

Как уже сообщала «ТЕРРА», массовое ДТП фур произошло 22 марта на 869 километре 
23 марта 2018, 09:30
Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Сегодня, 22 марта, в Отрадном Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Зои Космодемьянской погрузчик сбил девушку.
 
Трагедия произошла во время уборки снега. Молодая девушка попала под колеса погрузчика. От 
22 марта 2018, 10:53
Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

В Самарской области в 
22 марта 2018, 06:03
В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области в районе Жигулевска на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины – иномарки Hyundai Solaris, Toyota Hilux и грузовая «Газель». Это случилось в понедельник, 22 января, около 15 часов. Есть пострадавшие.

По предварительным сведениям 
23 января 2018, 01:35
Под Тольятти 20-летний парень на «Ниве» выехал под фуры и был раздавлен

Под Тольятти 20-летний парень на «Ниве» выехал под фуры и был раздавлен

В Самарской области в результате столкновения фуры и автомобиля «Нива» погиб молодой водитель. 20-летний парень управлял вазовским внедорожником. ДТП произошло в понедельник, 22 января, под Тольятти. Около 14 часов на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе столкнулись «Нива» и большегруз 
22 января 2018, 05:17
Под Тольятти с трассы М-5 слетел и перевернулся Hyundai с тремя людьми

Под Тольятти с трассы М-5 слетел и перевернулся Hyundai с тремя людьми

В Самарской области под Тольятти на трассе М-5 произошло ДТП – автомобиль Hyundai ix35 ушел в кювет справа и перевернулся. Машина двигалась со стороны Челябинска. В салоне находились три человека.

Авария произошла в среду, 17 января, в 17:30 на 992 километре 

18 января 2018, 03:53
Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

В Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП. Фура "МАН", под управлением 56-летнего водителя, ехавшего со стороны Уфы к Самаре, снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет. Это произошло во вторник, 5 декабря, в 12:10.

«По предварительной информации 
6 декабря 2017, 04:03
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка".  О пострадавших 
7 октября 2017, 06:16
Под Самарой фура с заснувшим водителем снесла машину дорожников

Под Самарой фура с заснувшим водителем снесла машину дорожников

В сообществе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фото утреннего происшествия: на повороте у посёлка Винтай фура снесла машину дорожной службы. Пострадал один человек, остальные чудом уцелели. "Вольво" двигался от Самары в сторону Зеленовки. В пути водитель, предположительно, уснул, и 
29 сентября 2017, 06:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх