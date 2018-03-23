В Самарской области под Тольятти на трассе М-5 произошло ДТП – автомобиль Hyundai ix35 ушел в кювет справа и перевернулся. Машина двигалась со стороны Челябинска. В салоне находились три человека.

Авария произошла в среду, 17 января, в 17:30 на 992 километре …