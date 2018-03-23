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Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
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23 марта 2018, 02:49
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Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области
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23 марта 2018, 11:09
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Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика
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23 марта 2018, 09:30
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Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном
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22 марта 2018, 10:53
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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
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22 марта 2018, 06:03
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В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
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23 января 2018, 01:35
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Под Тольятти 20-летний парень на «Ниве» выехал под фуры и был раздавлен
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22 января 2018, 05:17
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Под Тольятти с трассы М-5 слетел и перевернулся Hyundai с тремя людьми
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18 января 2018, 03:53
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Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет
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6 декабря 2017, 04:03
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В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»
Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка". О пострадавших …
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7 октября 2017, 06:16
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Под Самарой фура с заснувшим водителем снесла машину дорожников
В сообществе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фото утреннего происшествия: на повороте у посёлка Винтай фура снесла машину дорожной службы. Пострадал один человек, остальные чудом уцелели. "Вольво" двигался от Самары в сторону Зеленовки. В пути водитель, предположительно, уснул, и …
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29 сентября 2017, 06:01