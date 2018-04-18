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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти

Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти

17 апреля ДТП с участием пешехода произошло в Тольятти. 70-летний мужчина на автомобиле KIA ехал по бульвару 50 лет Октября. На одном из участков под колесами иномарки оказалась 61-летняя женщина. В момент аварии она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. После 

18 апреля 2018, 04:13
Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

17 апреля крупное ДТП произошло в Промышленном районе Самары. Примерно в 19:30 в районе дома №1 по улице Железной Дивизии водитель грузовика КамАЗ уснул за рулем. Машина потеряла управление, заехала на тротуар и снесла на полном ходу три торговых павильона.
18 апреля 2018, 11:03
На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Ставропольском районе произошла авария с пострадавшими. Примерно в 03:45 26-летний водитель иномарки «Citroen» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» в сторону села Выселки. В какой-то момент автомобилист превысил скорость, а затем не справился с управлением 
17 апреля 2018, 03:05
В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под 
17 апреля 2018, 01:25
Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада 
16 апреля 2018, 11:43
Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018

Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018

Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с 
12 апреля 2018, 03:56
Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Самарец Николай Курлин сообщил об огромном провале плитки у Струковского сада, который сейчас закрыт на реконструкцию. Он опубликовал фото в «Твиттере».

«Плитку в Струкачах уже тестируют самарские черви», - прокомментировал автор сообщения.

«Выясним причину провала и устраним», - 
9 апреля 2018, 03:43
Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах 

14 марта 2018, 05:24
КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ приобрел 49 процентов в компании «Объединенные автомобильные технологии» - одном из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа. Сделка состоялась 20 февраля. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку в декабре прошлого года. Контрольный пакет в ОАТ остался за «Ростехом». По информации СМИ, КамАЗ намерен 

27 февраля 2018, 02:25
В Самаре около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа

В Самаре около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа

Рано утром 20 января в Самаре произошло ДТП с участием грузовиков. Около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа. Удар был довольно сильный, так как после него одного из водителей зажало в кабине. В 05:34 на место аварии прибыли специалисты самарского городского 
20 января 2018, 10:41
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