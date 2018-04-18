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Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти
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18 апреля 2018, 04:13
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Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре
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18 апреля 2018, 11:03
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На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие
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17 апреля 2018, 03:05
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В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
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17 апреля 2018, 01:25
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Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани
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17 апреля 2018, 09:59
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Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада …
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16 апреля 2018, 11:43
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Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018
Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с …
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12 апреля 2018, 03:56
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43
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Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре
Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.
Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах …
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14 марта 2018, 05:24
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КамАЗ купил долю в ОАТ
КамАЗ приобрел 49 процентов в компании «Объединенные автомобильные технологии» - одном из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа. Сделка состоялась 20 февраля. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку в декабре прошлого года. Контрольный пакет в ОАТ остался за «Ростехом». По информации СМИ, КамАЗ намерен …
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27 февраля 2018, 02:25
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В Самаре около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа
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20 января 2018, 10:41