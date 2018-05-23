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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

В Самарской области автомобиль «Жигули» с семейной парой улетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло 22 мая в 16:30 у Сызрани, на 
23 мая 2018, 12:34
Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

В Самаре региональный минтранс подал в суд иск к компании-подрядчику ремонта Московского шоссе с требованием о «понуждении к устранению недостатков». Самарцы пожаловались в соцсетях, что на новой дороге появилась колея. В конце апреля глава облминтранса Иван Пивкин сообщил, что подрядчику 
23 мая 2018, 09:24
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

22 мая 2018, 12:40
Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Жуткое ДТП произошло сегодня, 21 мая, утром под Сызранью. В селе Старая Рачейка примерно в 8:00 на улице Ленинской насмерть была сбита местная жительница.
 
По версии сотрудников полиции, 46-летнюю женщину сбил школьный автобус ПАЗ-32054. Потерпевшая двигалась пешком вдоль дороги. 

21 мая 2018, 10:57
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
21 мая 2018, 11:08
Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 дедушка с бабушкой, ехавшие на вазовской «шестерке», врезались в две иномарки - Lexus и Volvo. ДТП 
17 мая 2018, 02:11
Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре

В Самаре спасают туи, высаженные вдоль Московского шоссе. Речь идет об участке главной городской магистрали, где проводилась реконструкция в рамках подготовки к ЧМ-2018. На придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников, 3 тысячи других кустов и деревьев, в том числе 

17 мая 2018, 10:46
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

24 апреля 2018, 12:33
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