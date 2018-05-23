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Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет
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23 мая 2018, 12:34
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Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком
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23 мая 2018, 09:24
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На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС
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22 мая 2018, 03:35
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
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22 мая 2018, 12:40
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Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги
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21 мая 2018, 10:57
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00
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Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти
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21 мая 2018, 03:52
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21 мая 2018, 11:08
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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой
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17 мая 2018, 02:11
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Высаженные вдоль Московского шоссе туи спасают в Самаре
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17 мая 2018, 10:46
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Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области
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15 мая 2018, 10:51
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая
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24 апреля 2018, 12:33