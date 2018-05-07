До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит в продажу только к 11 мая. Их можно будет купить в метро, отделениях почты, а также в двух офисах ООО «Транспортная карта» на улицах Алексея Толстого и Мориса Торезы. К слову, в День Победы дачные перевозки в Самаре организовываться не будут.
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