Новокуйбышевские дачники сообщили о проблемах с транспортом. Люди жалуются на то, что они не могут добраться до участков, расположенных в массиве Каменный Брод.

На ситуацию отреагировал глава города Сергей Марков. Он сообщил в своем "твиттере" о том, что на ближайшее время …