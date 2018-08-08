Не так давно самарские студенты попросили представителей мэрии продумать вопрос о продлении трамвайного маршрута №13 до ТЦ «Апельсин». После анализа ситуации было решено этого не делать по нескольким причинам.
Во-первых, продление маршрута повлечет увеличение интервала движения трамваев с 6 до 9 минут в будние дни и с 9 до 12 минут в выходные. Это может вызвать негативную реакцию других пассажиров. Для сохранения текущего интервала на линию необходимо добавить еще 5 составов к уже имеющимся, для чего нужно расширить штат водителей и кондукторов. Кроме того, на участке «Постников овраг — завод Тарасова» маршрут будут дублировать трамваи № 5, 20 и 20к и № 22.
При этом чиновники пообещали вернуться к рассмотрению вопроса в будущем.
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