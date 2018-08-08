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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
 
- Основные задачи, в 
8 августа 2018, 11:24
В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и 
8 августа 2018, 10:52
Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся.
8 августа 2018, 10:45
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд трафика

На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд трафика

5 августа по нему проехали более 32 тысяч машин.
6 августа 2018, 09:48
Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

После матча первого  тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и ЦСКА далеко не все остались довольны работой общественного транспорта.

«После ЧМ видно, что организация матча «Крылья» - ЦСКА на порядок ниже. Самая главная проблема - невозможно уехать, трамвай довозит 

1 августа 2018, 04:18
В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.

Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно 

31 июля 2018, 01:12
В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

С 25 июля в Самаре изменилась схема движения троллейбусов по маршруту №15. По направлению от железнодорожного вокзала к Металлургу машины будут следовать через Московское шоссе и проспект Кирова. В обратном направлении троллейбусы будут идти по обычному пути через улицу Антонова-Овсеенко.

25 июля 2018, 10:14
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

19 июля 2018, 03:22
Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.

Прибывшие на место 

9 июля 2018, 10:46
В блогах: «Как делают шаттлы?»

В блогах: «Как делают шаттлы?»

Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20к кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. "Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют. Потом переодевают: вывески вешают с названием S5 и 
29 июня 2018, 09:24
Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

В Самаре движение трамвая по маршруту S5 было полностью восстановлено в понедельник, 25 июня, в 18:25, сообщили в мэрии. Напомним, накануне перед началом матча Россия – Уругвай очевидцы сообщили в соцсети, что на новой ветке у стадиона «Самара Арена» встали 
26 июня 2018, 09:30
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