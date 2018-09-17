В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл



"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка … Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл."Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка