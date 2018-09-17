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На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной …
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17 сентября 2018, 10:06
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В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл
Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.
"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка …
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17 сентября 2018, 08:52
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В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом
Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около …
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17 сентября 2018, 08:47
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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора
В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, …
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17 сентября 2018, 08:05
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На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии
Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону …
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13 сентября 2018, 09:41
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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»
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12 сентября 2018, 08:33
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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37