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Материалы по теме:

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.

"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка 
17 сентября 2018, 08:52
В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около 
17 сентября 2018, 08:47
В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на  футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону 
13 сентября 2018, 09:41
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Во вторник, 11 сентября, в Белграде чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Чепурин вручил ключи от автомобиля Lada 4×4 капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову. Внедорожник стал призом за первый гол, забитый на стадионе «Самара Арена» во 
12 сентября 2018, 08:33
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
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