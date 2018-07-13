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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. 

13 июня 2018, 01:58
Приостановлена работа ТЦ

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Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

На днях немецкая полиция была поставлена по тревоге из-за обезглавленной куклы. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

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МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.  Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.

«Работа электросирен означает сигнал «Внимание 

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В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.

«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. 
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Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

В Самарской области состоится проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности 

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За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
28 февраля 2018, 02:08
В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В понедельник, 5 июня, в седьмом часу вечера в разных районах Самары зазвучали сирены МЧС. Они сработали из-за технического сбоя. Всего самопроизвольно  заработали двадцать устройств. В социальных сетях самарцы написали, что слышали сигнал тревоги в районе Ботанического сада, Дома молодежи, 

6 июня 2017, 10:41
В Самаре зазвучат электросирены

В Самаре зазвучат электросирены

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14 марта 2017, 02:08
Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях

Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях

Ученые установили, что тревожность оказывает людям помощь в опасных ситуациях. Как показывают результаты исследований, человек способен распознавать сигналы, говорящие об угрозе. В соответствующем эксперименте участвовало 24 добровольца. Им демонстрировали картинки с изображениями незнакомцев, выражающих злость и страх. Некоторые фото отличались 
29 декабря 2015, 04:12
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