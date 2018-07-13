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Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …
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13 июня 2018, 01:58
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Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре
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15 мая 2018, 06:01
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Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию
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17 апреля 2018, 07:27
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МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области
В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.
«Работа электросирен означает сигнал «Внимание …
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10 апреля 2018, 04:32
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В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары
Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.
«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. …
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5 апреля 2018, 08:01
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Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области
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19 марта 2018, 03:22
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За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани
Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные …
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15 марта 2018, 11:19
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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани
Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
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28 февраля 2018, 02:08
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В Самаре из-за технического сбоя включились сирены
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6 июня 2017, 10:41
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В Самаре зазвучат электросирены
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14 марта 2017, 02:08
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Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях
Ученые установили, что тревожность оказывает людям помощь в опасных ситуациях. Как показывают результаты исследований, человек способен распознавать сигналы, говорящие об угрозе. В соответствующем эксперименте участвовало 24 добровольца. Им демонстрировали картинки с изображениями незнакомцев, выражающих злость и страх. Некоторые фото отличались …
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29 декабря 2015, 04:12